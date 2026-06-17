Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά

Θύμα αδικαιολόγητης επίθεσης από μία 48χρονη, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το CRETA24, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα το πρωί, μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, τη χτύπησε απροκάλυπτα.

Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.

Διαβάστε επίσης