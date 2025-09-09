Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Νέοι διάλογοι «καίνε» τους κατηγορούμενους

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Νέοι διάλογοι «καίνε» τους κατηγορούμενους
Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Όπως προκύπτει από τις επίμαχες συνομιλίες, κάθε φορά που γινόταν έλεγχος από τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να κρυφτούν. Έξι από τους 22 κατηγορούμενους πήραν τον δρόμο της φυλακής, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός που δεν είπε κουβέντα στις Αρχές.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος δεν είπε λέξη στην ανακρίτρια

Ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων δεν έβγαλε μιλιά στην ανακρίτρια, παρά τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… λαλούσε. Φωτογραφίες μπροστά σε τράκτορες από νταλίκες και βίντεο πρόμο με πετρέλαιο θέρμανσης - υψηλής ποιότητας, όπως έλεγε είναι μερικές από τις αναρτήσεις του.

Σύνθημά του η... ηρωική σπαρτιάτικη έκφραση «Ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς». Όταν, όμως, έρχονταν τα ζόρια, τα μέλη του κυκλώματος έψαχναν τόπο να κρυφτούν.
Χαρακτηριστικός ο διάλογος που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Που είσαι ρε μ@@@@;
Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Φύγε, μη με περιμένεις εμένα φύγε, κάνε ό, τι θες κρύψου.
Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Και που να πάω;
Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Δεν ξέρω...

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο
Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Χαχα, να σου πω όλα καλά; γιατί έχω αγωνιά ξέρεις και εγώ
Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο γιατί έχει βγει το όνομα σου ότι δουλεύεις σε μας Δ@ρ@@ Σ@@

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι στις Αρχές

Στην ανακρίτρια ήταν όλοι τους μουδιασμένοι. Όπως και μια κατηγορούμενη μητέρα από τον Βόλο που πήγε να κάνει εξυπηρέτηση για ένα χαρτζιλίκι σε έναν Βούλγαρο και βρέθηκε κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση!

«Δεν ξέρω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μόνο έναν. Δεν έχω γνώσεις ούτε λαθρεμπορίου, ούτε φορολογικών θεμάτων, ούτε διαλυτών, ούτε εταιριών. Λαμβάνω εισπνεόμενα γιατί πάσχω από ΧΑΠ, έχω θέματα με την καρδιά μου και θα υποβληθώ σε επέμβαση», λέει κατηγορούμενη.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

«Οι εντολείς μου αρνούνται αμφότεροι τις κατηγορίες και την παραμικρή γνώση σε αυτά που τους αποδίδονται. Ο ένας είναι επιχειρηματίας στη Βουλγαρία και η έτερη γυναίκα αδαής περί των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί», είπε ο ποινικολόγος, Σπύρου Βασίλης.

Οι αριθμοί και οι συνομιλίες, όμως, τους «καίνε». Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών.

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Είχαμε πέσιμο από τους μπάτσους
Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Τι έγινε; όλα καλά; το έφερες το αυτοκίνητο σου;
Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Ναι τη γλίτωσε όμως
Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Τη γλίτωσε; τα κρατήσατε;
Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Έχασε ο Θ@@@ τα αυτοκίνητα ρε Σ@@@, δεν μπορώ να στα πω από το τηλέφωνο...

Ο φερόμενος αρχηγός, οι δυο υπαρχηγοί και τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος προφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με όρους και άλλοι χωρίς.

