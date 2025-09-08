Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι - Αρνούνται την εμπλοκή

Με έξι προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ η διαδικασία των απολογιών των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων, το οποίο είχε εξαρθρωθεί έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, γνωστής και ως «ελληνικό FBI».

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 39χρονος που φέρεται ως αρχηγός, οι δύο υπαρχηγοί –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε με περιοριστικούς όρους είτε χωρίς.

Ο φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος, ηλικίας 39 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας, επιλέγοντας να μην απαντήσει σε καμία από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν σχετικά με τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όλοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε παράνομες πράξεις που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ή τη νοθεία καυσίμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του 66χρονου επιχειρηματία αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ως υπαρχηγός του κυκλώματος.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι οι δραστηριότητές του ήταν απολύτως νόμιμες, τονίζοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου λειτουργούν καθ’ όλα νόμιμα και διαθέτω πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι χρωματικοί διαλύτες εισάγονταν νόμιμα στη χώρα. Έχω ελεγχθεί πολλές φορές από τα τελωνεία κατά την είσοδο και την έξοδο προϊόντων από την Ελλάδα και ποτέ δεν βρέθηκε το παραμικρό μεμπτό».