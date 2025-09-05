Διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Στους διαλόγους που ακολουθούν, θα δείτε πώς αντιδρούσαν τα μέλη του κυκλώματος όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.
Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το πώς δρούσε το κύκλωμα νοθευμένης βενζίνης, που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. φέρνει στο φως το Newsbomb.gr.

Στους διαλόγους που ακολουθούν, θα δείτε πώς αντιδρούσαν τα μέλη του κυκλώματος όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Μια έρευνα, δηλαδή, που έγινε σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της επικρατείας (Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία), όπου δηλαδή κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα που διακινούσαν οι δύο ομάδες από τις οποίες αποτελούνταν το κύκλωμα λαθρεμπορίας που αποκάλυψε το ελληνικό FBI.

Οι Αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα 7 βενζινάδικων, καθώς και ενός ακόμη, που είχε ήδη σφραγιστεί από προηγούμενο έλεγχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι διάλογοι που ακολουθούν δείχνουν ότι τα μέλη του κυκλώματος είναι σε πανικό και χρησιμοποιούν ακόμη και ύβρεις...

Α΄ Ομιλητής: Κυρά Ελένη μου, πάρε λίγο στο VIBER σε παρακαλώ, κάτσε, άστο, άστο έρχομαι εγώ εκεί, μην αγχώνεσαι, έρχομαι εγώ...

Β΄ Ομιλητής: Ρε φίλε

Α΄ Ομιλητής: Έχει έρθει κανείς;

Β΄ Ομιλητής: Της είπα της αλληνής να μαζέψει ό,τι πρέπει και τα ‘βαλε στο αυτοκίνητο και έφυγε.

Α΄ Ομιλητής: Τι;

Β΄ Ομιλητής: Η γ@μ@μένη...

Α΄ Ομιλητής: Τι έκανε;.

Β΄ Ομιλητής: Έχει κάτι πινακίδες κάτω στο γκαράζ, πες μου ψύχραιμα, ηρέμησε, τι έχει γίνει;

Α΄ Ομιλητής: Είπα στην άλλη να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα χαρτιά να καθαρίσουμε...

Β΄ Ομιλητής: Ναι

Α΄ Ομιλητής: Πήρε τα δικά της, βγήκε στο αυτοκίνητο, το καβάλησε κι έφυγε

Β΄ Ομιλητής: Γιατί; Σε παράτησε;

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Διωχ’ τη, την παλιοπουτ@ν@. Η πουτ@ν@, η καρι@λ@. Διώχτη, άκουσέ με προσεχτικά, μείνε ψύχραιμη και άνοιξέ μου το γκαράζ κάτω, έρχομαι να πάρω αμάξια, να φύγω, θα σε πε- μη με, άνοιξέ μου μόνο το γκαράζ, ψύχραιμη, μην αγχώνεσαι, δεν έρχονται γι΄ αυτό, για άλλα έρχονται.

Α΄ Ομιλητής: Έλα γεια

Β΄ Ομιλητής: Ηρέμησε εσύ, ηρέμησε, κάνε ό,τι είναι να κάνεις, ήρεμη έλα...

Α΄ Ομιλητής: Γεια.


Β΄ Ομιλητής: Έλα Κυριάκο

Α΄ Ομιλητής: Δώρα μου, σου είπε η κυρά Ελένη να την βοηθήσεις και την παράτησες κι έφυγες;

Β΄ Ομιλητής: Παιδί μου τι να βοηθήσω, σήκω και φύγε, μάζεψέ τα όλα φύγε τώρα, μου λέει...

Α΄ Ομιλητής: Για κλείσε... Και κλείσε τη.

Β΄ Ομιλητής: Μου ‘χεις ζαλίσει τα αρχ@δ@@ ρε Σταύρο, πες μου...

Α΄ Ομιλητής: Πού είσαι ρε μ@λ@κ@;

Β΄ Ομιλητής: Φύγε, μην με περιμένεις εμένα, φύγε, κάνε ό,τι θες, κρύψου

Α΄ Ομιλητής: Και πού να πάω;

Β΄ Ομιλητής: Πού να ξέρω;

Α΄ Ομιλητής: Έλα

Β΄ Ομιλητής: Μόνη είσαι;

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Σου ‘ρχονται να ξέρεις (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Α΄ Ομιλητής: Ναι και που μου ‘ρχονται μου ‘πε ο άλλος να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Ε;

Α΄ Ομιλητής: Μου ‘πανε να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Τις ίδιες μ@λ@κίες πάλι...

Β΄ Ομιλητής: Να μην πας διακοπές εσύ, ακούς; Μην αγχώνεσαι, σου ‘πε ο Θωμάς να μην ανοίξεις;

Α΄ Ομιλητής: Ο Μάνος

Β΄ Ομιλητής: Αστο... μην ανοίξεις, κάτσε εκεί... Τι σε πειράζει;

Α΄ Ομιλητής: Τι να κάτσω; Και αν φέρουν εισαγγελέα πάλι και με πετύχουνε μέσα; Ποιος θα πάει μέσα; Εσύ;

Β΄ Ομιλητής: Τώρα προσπάθησε, σώστο να δούμε, άντε, έλα πρόσεχε, θα σε φτιάξουμε άντε, άντε... Φιλιά ό,τι είναι, πάρε με... Γεια

Α΄ Ομιλητής: Έλα γεια

Β΄ Ομιλητής: Γεια σου μαστοράρα μου

Α΄ Ομιλητής: Έλα τι κάνεις;

Β΄ Ομιλητής: Καλά, έτοιμο το AUDI;

Α΄ Ομιλητής: Το AUDI τελειώνει, σε κάνα μισάωρο βάζουμε τα συνεμπλόκ...

Β΄ Ομιλητής: Ακούς; Κάτσε να σου πω κάτι, στο λέω μεταξύ μας μη πεις ούτε τίποτα στο Θωμά

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Έχουμε κάποια μπλεξίματα τώρα εμείς πάνω, εγώ απλά σου λέω άμα τον ψάξεις, κατάλαβες δεν θα τον βρεις γιατί

Α΄ Ομιλητής: Ναι ναι δε θα τον ψάξω ναι

Β΄ Ομιλητής: Τα ‘χούμε εμείς τα κινητά παράδειγμα σου λέω εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Α, οκ...

Β΄ Ομιλητής: Για πες, να ξέρεις έχουμε κάποια θέματα πάνω γ@μ@σε τα, μακάρι να ‘ναι όλα καλά, για πες, εγώ είμαι κρυμμένος σκέψου μακριά

Α΄ Ομιλητής: Κατάλαβα

Β΄ Ομιλητής: Κάτω Δημοκρατίας είμαι εγώ, ε πες μου

Α΄ Ομιλητής: Ε, τίποτα... Αυτό για την τρόμπα ήθελα να ενημερώσω τον Θωμά μωρέ για το Q5, οπότε το φτιάχνω, ο άλλος πού είναι ο τέτοιος;

Β΄ Ομιλητής: Μαζί όλοι τώρα αυτοί είναι, εγώ δεν μπορώ να πάω γ@μησ@ τα

Α΄ Ομιλητής: Μαζί, από πότε έγινε αυτό; Από χθες;

Β΄ Ομιλητής: Όχι σήμερα το πρωί, έχουμε κάποια μπερδέματα απ’ το πρωί

Α΄ Ομιλητής: Κατάλαβα, εντάξει

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε αδερφέ

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε

Β΄ Ομιλητής: Λοιπόν, έλα, ό,τι είναι πάρε με ό,τι, μη φοβάσαι όλα καλά έλα ευχαριστώ έλα γεια γεια

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει εντάξει έλα γεια γεια γεια.

