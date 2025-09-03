Επιχείρηση του ελληνικού FBI για λαθρεμπόριο από βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα

Εκτεταμένη επιχείρηση για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα από την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και σε αποθηκευτικούς χώρους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία, με τις αρχές να έχουν ήδη περάσει χειροπέδες σε 20 άτομα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα το οποίο διακινούσε καύσιμα χωρίς να αποδίδει φόρους, ενώ ταυτόχρονα εξαπατούσε τους οδηγούς, βάζοντας μικρότερες ποσότητες στις δεξαμενές των οχημάτων σε σχέση με ό,τι έδειχναν οι αντλίες.

Μάλιστα, σε αρκετά από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε ειδικό λογισμικό, με το οποίο γινόταν παράνομη παρέμβαση στα συστήματα εισροών-εκροών ώστε να κρύβεται η πραγματική κατανάλωση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.