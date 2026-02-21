Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν, στο προσεχές παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά και στα στοιχεία που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός την περασμένη Πέμπτη (19/02).

Newsbomb

Ράφα Μπενίτεθ
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε ιδιαίτερη μνεία στους αυτοματισμούς που έδειξε η ομάδα του. Παράλληλα, στάθηκε και στη διαφορά απόδοσης που παρατηρείται στο ΟΑΚΑ σε σύγκριση με τη Λεωφόρο.

Ο Μπενίτεθ υπογράμμισε πως προτεραιότητά του είναι να διαπιστώσει ποιοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στη διάθεσή του ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό του πλάνο.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η ομάδα δουλεύει συστηματικά για να αποκτήσει σταθερούς αυτοματισμούς, τους οποίους θα μπορεί να εφαρμόζει ανεξαρτήτως αντιπάλου και συνθηκών.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην CosmoteTV

Απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, όμως σίγουρα έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έχετε μπροστά σας ένα άλλου τύπου παιχνίδι μιας και ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά, αλλά σε διαφορετικά μέτρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό;

«Ναι είμαστε απογοητευμένοι γιατί είχαμε καλή απόδοση, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ήταν ατυχές, αλλά όπως είπατε, παίξαμε καλά οπότε θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα για τον επόμενο αγώνα. Όσον αφορά το Πρωτάθλημα, θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση και προφανώς θα πρέπει ν’ αλλάξουμε και κάποιους παίκτες γιατί ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρός. Θα δούμε, αλλά δεν νομίζω πως σκεφτούμε τώρα αν θα παίξουμε βαθιά ή ψηλά. Θα πρέπει να δούμε τους παίκτες που θα έχουμε διαθέσιμους και στη συνέχεια θ’ αποφασίσουμε για το ποιο θα είναι το καλύτερο αγωνιστικό πλάνο».

Aναφέρατε πριν το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν πως λόγω του ότι η ομάδα δεν έχει πολύ χρόνο να δουλέψει σε «καθαρές» προπονήσεις, δεν μπορεί να βρει αυτοματισμούς. Την Πέμπτη όμως είδαμε κάποιους αυτοματισμούς στην ομάδα. Αυτό έχει να κάνεις κυρίως με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών, με το γεγονός πως υπήρχαν αρκετοί καλοί χειριστές της μπάλας; Είναι κάτι στο οποίο θα επενδύσετε το επόμενο διάστημα;

«Nαι, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς τους οποίους θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο για να παίζουμε σε κάθε ματς, αλλά εξαρτάται από τους παίκτες, τα χαρακτηριστικά τους και τον χρόνο που έχεις για να το προετοιμάσεις αυτό. Σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) ήταν μια ημέρα με πολύ αέρα στην προπόνηση και ήταν αδύνατο να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλαμε. Δουλέψαμε στην τακτική, αλλά δεν ήταν εύκολο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε αυτοματισμούς τους οποίους είδαμε την Πέμπτη, είδαμε κάποια καλά πράγματα. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορείς να το επαναλάβεις σε κάθε παιχνίδι, γιατί εξαρτάται επίσης και από τον αντίπαλο».

Tην Πέμπτη ο Γιώργος Κυριακόπουλος υποστήριξε πως η ομάδα παίζει καλύτερα στο ΟΑΚΑ, παρά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι κάτι που έχετε διαπιστώσει και εσείς;

«Πρόκειται για διαφορετικά παιχνίδια. Φυσιολογικά αγωνιζόμαστε εκεί στο Europa League και τα πάμε καλά στη διοργάνωση. Ο αγωνιστικός χώρος είναι καλός, αλλά μου αρέσει να νιώθω την υποστήριξη των φιλάθλων. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο την ίδια στιγμή. Όταν παίζουμε στο ΟΑΚΑ ελπίζουμε να είναι γεμάτο με οπαδούς που ακολουθούν την ομάδα, όμως όταν παίζουμε στη φυσική μας έδρα μας αρέσει η υποστήριξη που υπάρχουν από τους φιλάθλους. Μάλλον έχει να κάνει με το είδος της διοργάνωσης, περισσότερο από άλλα πράγματα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

13:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι εγκέφαλοι μητέρας -παιδιού συγχρονίζονται όταν παίζουν μαζί

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Τα στημένα show στοχεύουν σε τεχνητές πολώσεις και αποροσπανατολισμό από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

12:31BOMBER

Τα 4 καυτά ερωτήματα για τις φυλακές Δομοκού

12:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ