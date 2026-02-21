Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός αναμένεται να δώσουν μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, οι Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξαν τους έξι ξένους που θα έχει ο καθένας τους στο ρόστερ.

Καμία έκπληξη δεν προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να επαναφέρει τον Τσέντι Όσμαν και τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός!

Από την άλλη, με τρεις καθαρούς σέντερ στη δωδεκάδα, αλλά χωρίς τον Αλεκ Πίτερς, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κανονικά στη δωδεκάδα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οουόρντ, Μόρις, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ. Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.

