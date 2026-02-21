Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

Ο Τσεντί Οσμάν επιστρέφει στο «πράσινο» ρόστερ, ενώ κανονικά σε εκείνο των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενόψει του τελικού, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Newsbomb

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός αναμένεται να δώσουν μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, οι Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξαν τους έξι ξένους που θα έχει ο καθένας τους στο ρόστερ.

Καμία έκπληξη δεν προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να επαναφέρει τον Τσέντι Όσμαν και τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός!

Από την άλλη, με τρεις καθαρούς σέντερ στη δωδεκάδα, αλλά χωρίς τον Αλεκ Πίτερς, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κανονικά στη δωδεκάδα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

  • Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Οουόρντ, Μόρις, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.
  • Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Κάλεσμα στον κόσμο έξω από το γήπεδο – Οι εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ» - Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με χιουμοριστικό βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Οριακή η κατάσταση στον Έβρο από την κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – Κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά

14:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Λαφόν στην Κρήτη, εκτός Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν | Η αποστολή του Μπενίτεθ

14:50TRAVEL

Ανακαλύψτε τη Σταυρούπολη: Η ιδανική εκδρομή για χαλάρωση στη φύση και παραδοσιακές γεύσεις

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Απόψε η παρέλαση των αρμάτων - Αύριο 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft φέρνει την επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων – Γυαλί θα διατηρεί πληροφορίες για 10.000 χρόνια

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαραλαμπίδης για τις φωτογραφίες Καισαριανής: Πολύτιμα τεκμήρια κορυφαίου ιστορικού γεγονότος

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ από άνδρα που βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Κεκλεισμένων η Allwyn Arena, «γεμάτη» η Νέα Φιλαδέλφεια – Οθόνες έξω από το γήπεδο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

13:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνοούμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας κι Αταμάν για τον τελικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ από άνδρα που βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft φέρνει την επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων – Γυαλί θα διατηρεί πληροφορίες για 10.000 χρόνια

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Οριακή η κατάσταση στον Έβρο από την κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στο Σουφλί – Κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαραλαμπίδης για τις φωτογραφίες Καισαριανής: Πολύτιμα τεκμήρια κορυφαίου ιστορικού γεγονότος

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Απόψε η παρέλαση των αρμάτων - Αύριο 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ