Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου

Ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος θα λάβει μέρος στον πρώτο τελικό της καριέρας του, μίλησε στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube.

Οι δηλώσεις του Όμηρου Νετζήπογλου στο Olympiacos TV, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό:

Είσαι έτοιμος για τον πρώτο τελικό Κυπέλλου στην καριέρα σου; «Σίγουρα νιώθω έτοιμος και έχω ανυπομονησία. Όλοι ανυπομονούμε για το ματς του Σαββάτου».



Ο κόουτς Μπαρτζώκας ανέφερε ότι τα λεπτά που κερδίζεις έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά. Τι έχεις να πεις για αυτό; «Όπως είπα και τότε, ζω το όνειρό μου αυτή τη στιγμή. Οπότε προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα όσο πιο σκληρά μπορώ, να μαθαίνω από αυτούς τους συμπαίκτες και να κάνω ό,τι χρειαστεί για την ομάδα».



Είμαστε ένα βήμα πριν από τον τελικό. Σκέφτεστε κάτι άλλο πέρα από τον τίτλο; «Είμαστε ο Ολυμπιακός και εννοείται ότι πρώτα στο μυαλό μας έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, για να κατακτήσουμε τον τίτλο».

