Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

Δεν περιορίστηκε στη μελέτη του Βυζαντίου, συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση της ιστορικής του εικόνας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

H Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Ακαδημία Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ένα ανεκτίμητο έργο για τη βυζαντινολογία και την ευρωπαϊκή ιστορία αποχαιρετά ο ακαδημαϊκός κόσμος την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 99 ετών.

Η σπουδαία ιστορικός ταύτισε το όνομά της με την ανανέωση της μελέτης του Βυζαντίου, αναδεικνύοντάς το ως μια συνεκτική, πολυεθνική και πολιτικά οργανωμένη αυτοκρατορία, μακριά από παλαιότερες αντιλήψεις που το παρουσίαζαν ως παρακμιακό ή περιθωριακό μόρφωμα.

Με διεθνή ακαδημαϊκή πορεία και ισχυρή παρουσία στη Γαλλία, διαμόρφωσε γενιές ιστορικών και συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξη του Βυζαντίου στο ευρωπαϊκό ιστορικό αφήγημα. Η συμβολή της, επιστημονική και δημόσια, παραμένει σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή ιστοριογραφία.

αρβελέρ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / INTIME NEWS

Η ανατροπή των στερεοτύπων

Με τις μελέτες της, η Αρβελέρ απέδειξε ότι το Βυζάντιο δεν ήταν απλώς ένα «ανατολικό κράτος», αλλά μια πολιτικά και πολιτισμικά ισχυρή οντότητα. Εστίασε στη συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, στην ιδεολογική και διοικητική συνοχή της αυτοκρατορίας και στον ρόλο της βυζαντινής πολιτικής σκέψης στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Σημαντικά έργα και προσέγγιση

Ξεκινώντας με Έρευνες για τη διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1960), συνέχισε με τίτλους όπως:

  • Το Βυζάντιο και η θάλασσα (1966)

  • Μελέτες για τη διοικητική και κοινωνική διάρθρωση του Βυζαντίου (1971)

  • Βυζάντιο, η χώρα και τα εδάφη (1976)

  • Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας (1976)

  • Βυζαντινή γεωγραφία, ιστορική γεωγραφία του μεσογειακού κόσμου

posoellhnikoeinaitobyzantioglykatzharbelerb.jpg

Το βιβλίο της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «Πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο; Πόσο Βυζαντινοί οι Νεοέλληνες;», από τις Εκδόσεις Gutenberg - ένα έργο που διερευνά τη σχέση της βυζαντινής κληρονομιάς με τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα

Επιπλέον, έγραψε Η Σμύρνη ανάμεσα σε δύο τουρκικές κατοχές (1975), Η διασπορά στο Βυζάντιο (1995), The Making of Europe (2000), Σας μιλώ για το Βυζάντιο (2014) και Μικρασία, καρδιά του ελληνισμού (2021). Μέσα από αυτά, αναθεώρησε την παλαιότερη δυτικοκεντρική οπτική, παρουσιάζοντας το Βυζάντιο ως πολυεθνική και ανθεκτική αυτοκρατορία με ισχυρή διοικητική οργάνωση και πλούσια πολιτισμική δυναμική.

arveler.jpg

H Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Ακαδημία Αθηνών

Διεπιστημονική μέθοδος και διεθνής επιρροή

Η Αρβελέρ συνδύαζε ιστορία, φιλολογία, γεωγραφία και πολιτική θεωρία, αναλύοντας κριτικά τις πηγές με έμφαση στη ρητορική και την ιδεολογία τους. Μελέτησε τη βυζαντινή κρατική ιδεολογία, την πολυεθνοτική σύνθεση της αυτοκρατορίας και τη σχέση Βυζαντίου-Ευρώπης, συμβάλλοντας στην ένταξη του Βυζαντίου στο ευρωπαϊκό ιστορικό αφήγημα.

Διδασκαλία, δημόσια παρουσία και κληρονομιά

Η διδασκαλία της στη Γαλλία και διεθνώς δημιούργησε σχολή σκέψης που γέννησε γενιές ιστορικών. Η συμμετοχή της στην αντίσταση κατά του ναζισμού και η δημόσια παρουσία της ανέδειξαν το ήθος και την προσωπικότητά της. Η συνεισφορά της παραμένει ζωντανή, επηρεάζοντας την επιστημονική έρευνα και τον δημόσιο διάλογο για το Βυζάντιο και την ευρωπαϊκή ιστορία.

978-960-501-959-4l.jpg

Το βιβλίο της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «Γιατί το Βυζάντιο», από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο - μια στοχαστική προσέγγιση για τον ρόλο και τη σημασία της βυζαντινής κληρονομιάς στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιστορίας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

13:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι εγκέφαλοι μητέρας -παιδιού συγχρονίζονται όταν παίζουν μαζί

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Τα στημένα show στοχεύουν σε τεχνητές πολώσεις και αποροσπανατολισμό από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

12:31BOMBER

Τα 4 καυτά ερωτήματα για τις φυλακές Δομοκού

12:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ