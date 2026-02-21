Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι εισροές υδάτων στον Αχελώο, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα η τεχνητή λίμνη Καστρακίου να φτάσει στα όριά της. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πληρότητα αγγίζει το 101%, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της διαδικασίας ελεγχόμενης υπερχείλισης.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία και τις τέσσερις γεννήτριες του υδροηλεκτρικού σταθμού, αυξάνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να διαχειριστεί τον αυξημένο όγκο νερού.

Βίντεο που κατέγραψε ο Βασίλης Κωσταρέλλος αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το φράγμα. Στα πλάνα διακρίνεται η ένταση της ροής, αλλά και η διαδικασία διοχέτευσης των υδάτων, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς τη χαμηλότερη κοίτη του ποταμού.

Το σημείο εξόδου των υδάτων του Αχελώου από το σύστημα των τριών τεχνητών λιμνών καταγράφει τον μεγάλο όγκο και την ένταση της ροής, αναδεικνύοντας τη σημασία της ορθής διαχείρισης του υδροηλεκτρικού έργου.

