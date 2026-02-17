Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

Σε εξέλιξη είναι η απελευθέρωση υδάτων από τη ΔΕΗ Α.Ε. στα φράγματα του Αχελώου.

Εστάλη και ήχησε μάλιστα και μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας στην Αιτωλοακαρνανία με το οποίο καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου.

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο υδροηλεκτρικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου, με παράλληλη εφαρμογή προβλεπόμενων κανονιστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η σχετική ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από την Ελληνική Αστυνομία ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.



Η ενισχυμένη διαχείριση υδάτινων ροών, που συνδέεται με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνεπάγεται αυξημένη εγρήγορση σε παραποτάμιες περιοχές και χώρους όπου αναπτύσσονται τεχνικά έργα ή συναφείς δραστηριότητες. Οι εφαρμοζόμενες κανονιστικές διατάξεις αποσκοπούν στην πρόληψη κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των πολιτών και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών.

Ως εκ τούτου καλούνται οι πολίτες:

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε κοίτες ποταμών, αναχώματα και τεχνικές εγκαταστάσεις,

να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών,

να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την παραμονή ή δραστηριότητά τους σε παραποτάμιες περιοχές,

να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες ανακοινώσεις των θεσμικών

φορέων.



Παράλληλα, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4662/2020, όπως ισχύει, και κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) με Α.Α. 7/2026 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16-02-2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ηπείρου



Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω θυελλωδών ανέμων, προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Επιπλέον, ο Δήμος Αγρινίου συμμετείχε σήμερα το απόγευμα σε σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠ) με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους όμορους Δήμους, με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Αγρινίου παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των διαδικασιών και συμβάλλει θεσμικά στη διάχυση της έγκυρης και επίσημης πληροφόρησης προς την τοπική κοινωνία.

