Η Microsoft φέρνει την επανάσταση – Γυαλί θα διατηρεί πληροφορίες για 10.000 χρόνια

Πώς η Microsoft κατόρθωσε να αναπτύξει την τεχνολογία γυαλιού


Στον κόσμο της τεχνολογίας, ελάχιστες ιδέες φαίνονται τόσο φουτουριστικές, όσο η τελευταία της αποθήκευσης δεδομένων μέσα σε γυαλί που λάνσαρε η Microsoft.

Το Project Silica του αμερικανικού τεχνολογικού «κολοσσού» φέρνει αυτή την ιδέα στο «σήμερα», προσφέροντας έναν τρόπο να διατηρούνται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών για έως και 10.000 χρόνια χωρίς αλλοίωση.

Από μουσικές συλλογές μέχρι σημαντικά αρχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, η τεχνολογία γυαλιού «ανοίγει» το δρόμο για μία καινοτόμα, ανθεκτική και βιώσιμη λύση αποθήκευσης δεδομένων, μία επανάσταση που συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και φαντασία σε ένα μικρό κομμάτι γυαλιού.

Πώς αναπτύσσεται η τεχνολογία γυαλιού

Η ιδέα της αποθήκευσης δεδομένων σε γυαλί, μοιάζει με κάτι… φουτουριστικό. Ωστόσο, η Microsoft Research έχει μεταφέρει την ιδέα σε σοβαρή τεχνολογική και επιστημονική πραγματικότητα. Το Project Silica επιτρέπει τον κωδικοποιημένο «γραφή» ψηφιακών δεδομένων εντός ανάγλυφων μικροσκοπικών δομών στο εσωτερικό ενός κομματιού γυαλιού. Αυτά τα voxels είναι τρισδιάστατα σημεία που λειτουργούν σαν πραγματικά bits δεδομένων μέσα στο υλικό.

Το γυαλί που χρησιμοποιείται σήμερα, είναι κοινό βορoσιλικό γυαλί (περιέχει διοξείδιο του πυριτίου και οξείδιο του βορίου), το ίδιο υλικό με αυτό που χρησιμοποιείται σε καθημερινά αντικείμενα, όπως σκεύη κουζίνας. Η συγκεκριμένη επιλογή μειώνει σημαντικά το κόστος και αυξάνει τη διαθεσιμότητα του μέσου αποθήκευσης.

Μάλιστα, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα των πλακών γυαλιού να διατηρούν ψηφιακά δεδομένα αναλλοίωτα για έως και 10.000 χρόνια. Αυτή η διάρκεια υπερβαίνει κατά πολύ την προσδόκιμη ζωή των συμβατικών μέσων αποθήκευσης, όπως οι ταινίες μαγνητικής ταινίας και οι σκληροί δίσκοι.

Όπως τονίζει η ομάδα του Project Silica, δεδομένα γραμμένα σε γυαλί θεωρούνται αμετάβλητα μόλις εγγραφούν και δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την αποθήκευση.

Η τεχνολογία έχει ήδη εφαρμογές πέρα από το καθαρά τεχνολογικό πρίσμα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Microsoft συνεργάζεται με την Elire και το Global Music Vault στο Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, για να αποθηκεύσει μουσικές συλλογές μαθημένες επί χιλιετίες. Αυτό δημιουργεί ένα είδος «μουσικού αρχείου» ανθεκτικού σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, προσφέροντας μία διαρκή δεξαμενή μουσικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μάλιστα, ένα μόνο μικρό κομμάτι γυαλιού μπορεί να αποθηκεύσει αρκετά τεραμπάιτ δεδομένων, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,75 εκατ. τραγούδια ή 13 χρόνια μουσικής!

Συνύπαρξη με το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη

Το Project Silica λειτουργεί σε συνεργασία με την πλατφόρμα Azure και τις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Με χρήση του Azure AI, τα δεδομένα που είναι εγγεγραμμένα στο γυαλί, μπορούν να διαβαστούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια, μετατρέποντας τα φυσικά voxels σε ψηφιακά δεδομένα για χρήση.

Η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις αποθήκευσης τίθεται στις εταιρείες ολοένα και πιο επιτακτικά, καθώς τα παραδοσιακά μέσα αποθήκευσης απαιτούν συχνές μεταφορές δεδομένων από παλαιότερα σε νεότερα μέσα (migration) και αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας. Το γυαλί, αντίθετα, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση μετά την αρχική εγγραφή, καθιστώντας την τεχνολογία φιλικότερη προς το περιβάλλον.





