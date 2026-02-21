Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια

Ο Θανάσης Πετρίδης έφερε το μοντέλο από το Παρίσι και συνεχίζει να ζυγίζει… τόνους υφάσματος, εντός και εκτός Ελλάδας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στην Τούμπα που πουλά ρούχα με το κιλό εδώ και 15 χρόνια
Ένα διαφορετικό μοντέλο πώλησης ρούχων συνεχίζει να λειτουργεί στη Τούμπα, όπου οι τιμές δεν υπολογίζονται ανά τεμάχιο αλλά ανά κιλό. Ο Θανάσης Πετρίδης ήταν ο πρώτος που εισήγαγε αυτή την ιδέα στη Θεσσαλονίκη και, δεκαπέντε χρόνια μετά, η ζυγαριά του εξακολουθεί να γράφει χιλιόμετρα υφάσματος.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, το κατάστημα ανοίγει και οι πρώτοι πελάτες ξεκινούν την αναζήτηση στους διαδρόμους. Όταν καταλήξουν στις επιλογές τους, τα ρούχα τοποθετούνται στη ζυγαριά πριν περάσουν από το ταμείο. Η τιμή σήμερα διαμορφώνεται στα 15 ευρώ το κιλό, προσαρμοσμένη - όπως λέει ο ίδιος - στις οικονομικές συνθήκες, με ορισμένες εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες.

ρούχα με το κιλό

Ο Θανάσης Πετρίδης

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ο Θανάσης Πετρίδης – ο πρώτος που έφερε το μοντέλο πώλησης «με το κιλό» στη Θεσσαλονίκη – έχει ζυγίσει τόνους υφασμάτων. Από τη ζυγαριά του έχουν περάσει «σεζόν» ολόκληρες: εκατομμύρια μπλουζάκια, παντελόνια, μπουφάν, ρούχα με στρας, ακόμη και παπούτσια.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η δραστηριότητα έχει ξεπεράσει τα όρια της πόλης, καθώς δέχεται βιντεοκλήσεις από το εξωτερικό για να ζυγίζει παραγγελίες σε ζωντανή σύνδεση και να αποστέλλει προϊόντα εκτός Θεσσαλονίκης.

img-1ede26c329e5ca53944c7fcfd6cea62e-v.jpg

Η ιδέα που γεννήθηκε στο Παρίσι

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έμπνευση προέκυψε σε ταξίδι του στο Παρίσι, όπου είδε έναν ολόκληρο δρόμο με καταστήματα που πωλούσαν ρούχα βάσει βάρους. «Έφερα το ίδιο μοτίβο στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει, σημειώνοντας πως στην αρχή το κοινό αντιμετώπισε την ιδέα με απορία και δυσπιστία. Οι πελάτες ρωτούσαν πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, ενώ σήμερα - όπως λέει - δεν λείπουν ακόμη και τα παζάρια στο απόβαρο.

Αρχικά η τιμή ήταν 20 ευρώ το κιλό. Πλέον έχει διαμορφωθεί στα 15 ευρώ, λόγω των οικονομικών συνθηκών, με ορισμένες εξαιρέσεις σε ειδικές κατηγορίες ρούχων.

Από τη ζυγαριά στα social media

Η παρουσία του καταστήματος επεκτείνεται δυναμικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από βίντεο στο TikTok και το Instagram παρουσιάζονται νέες παραλαβές, ανοίγονται κούτες σε ζωντανή μετάδοση, γίνονται προτάσεις και συνδυασμοί. Ο ίδιος δίνει στιλιστικές συμβουλές με χιούμορ, διατηρώντας άμεση επαφή με το κοινό του.

https://www.instagram.com/reel/DTDfkUggj3V/

«Τα ρούχα μας είναι με το κιλό, αλλά όχι και τα ψεύτικα κομπλιμέντα», σχολιάζει, επισημαίνοντας ότι αν κάτι δεν του αρέσει, το λέει ανοιχτά και προτείνει να μην επιλεγεί.

Παράλληλα, έχει ντύσει ηθοποιούς και τραγουδιστές, ενώ ρούχα από το κατάστημά του έχουν χρησιμοποιηθεί και σε θεατρικές παραστάσεις.

Η ανθρώπινη σχέση πίσω από τις συναλλαγές

Ο Θανάσης Πετρίδης σπούδασε πληροφορική, ωστόσο επιδίωκε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, που θα του επέτρεπε να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Όπως λέει, για εκείνον η σχέση με τους πελάτες δεν είναι μόνο εμπορική.

Αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση πελάτισσας που νοσηλεύτηκε πρόσφατα και με την οποία επικοινωνούσε συχνά, δείχνοντάς της νέες παραλαβές για να της κρατά συντροφιά. «Δεν είναι πελάτες για μένα, είναι δικοί μου άνθρωποι», σημειώνει.

Εισαγωγές από το εξωτερικό και μια ζυγαριά-κειμήλιο

Το εμπόρευμα προέρχεται από το εξωτερικό - αυτή την περίοδο κυρίως από τη Γερμανία – και αφορά επώνυμα, αφορετά ρούχα της εκάστοτε χώρας προέλευσης. Από τη ζυγαριά έχουν περάσει ποσότητες από μόλις εκατό ή διακόσια γραμμάρια έως και παραγγελίες που άγγιξαν τα δέκα κιλά.

Σε περίοπτη θέση στο κατάστημα βρίσκεται και μια ζυγαριά αντίκα της δεκαετίας του 1950, την οποία χρησιμοποιούσε η γιαγιά του στο μπακάλικο που διατηρούσε. Δεν αξιοποιείται πλέον στις συναλλαγές, ωστόσο παραμένει σύμβολο μιας άλλης εποχής, όταν η «οκά» καθόριζε τις αγορές και όλα περνούσαν - κυριολεκτικά - από το ζύγι.

img-594c391662e4541c3b5fa3dead1ea5f2-v.jpg

Ζυγαριά - κειμήλιο

