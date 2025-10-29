«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

Η δεύτερη ζωή των ρούχων εκτοξεύει τις πωλήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο τζίρος στα μεταχειρισμένα ρούχα φτάνει νέα ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και διεθνών ερευνών

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έκρηξη καταγράφεται στις αγορές μεταχειρισμένων ρούχων στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων (second hand) ειδών έφτασε το 2024 τα 43,37 εκατ. ευρώ, συμφωνώντας με την παγκόσμια τάση. Σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση «ThredUp 2025 Resale Report», η αγορά των second-hand ρούχων αντιστοιχεί ήδη περίπου στο 9% των συνολικών χρημάτων που ξοδεύονται για ένδυση, ανά καταναλωτή.

Η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων αναπτύσσεται ραγδαία, ξεπερνώντας την αντίληψη ότι τα second-hand ρούχα είναι κατώτερης ποιότητας. Η δεύτερη ζωή των ρούχων γίνεται βασικό στοιχείο της μόδας και του λιανεμπορίου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι νέες τάσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την απομάκρυνση από το «fast-fashion», ανεβάζουν τα second-hand ρούχα στην κορυφή των προτιμήσεων. Η ανάγκη για αυθεντικότητα και προσωπικό στυλ ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη στροφή.

Η έρευνα της «ThredUp» - μία από τις μεγαλύτερες online πλατφόρμες αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων ενδυμάτων, αναφέρει πως η αγορά ρούχων second-hand έφτασε τα 227 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ποιότητα και η αξία μεταπώλησης καθορίζουν τις αποφάσεις αγοράς

Το 27% των καταναλωτών μεταπώλησαν ενδύματα το 2024.

Το 39% των νεότερων γενιών μεταπώλησαν ρούχα το 2024

Ιδιαίτερα η Gen Z-οι ηλικίες 18-44, προτιμούν το second hand με το 68% να έχει κάνει τουλάχιστον μία αγορά. Περίπου τα μισά από αυτά τα ρούχα αγοράζονται online, ενώ σχεδόν το 50% της Gen Z δηλώνει ότι η μεταχειρισμένη ένδυση είναι η πρώτη τους επιλογή.

Κίνητρα όπως οι καλύτερες προσφορές, η δυνατότητα εύρεσης σπάνιων brands, η οικολογική συνείδηση και η αναζήτηση μοναδικών κομματιών οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά second-hand.

Ταυτόχρονα, η άνοδος των τιμών επηρεάζει τη ζήτηση, καθώς πολλοί καταναλωτές στρέφονται στη second-hand ένδυση όταν αυξάνονται οι τιμές των νέων ρούχων.

H μεταπωλητική αξία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή νέων ενδυμάτων, αφού η δυνατότητα να πουλήσουν ένα ρούχο μετά, επηρεάζει την επιλογή τους για το τι θα αγοράσουν τώρα.

Λόγοι επιλογής μεταχειρισμένων

Τα "second hand" επιλέγονται λόγω των καλύτερων προσφορών, της δυνατότητας αγοράς δυσεύρετων brands, της οικολογικής συνείδησης και της εύρεσης μοναδικών κομματιών

Το λιανεμπόριο αντιλαμβάνεται τη μεταχειρισμένη ένδυση όχι ως παροδική τάση αλλά ως νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Το 94% των στελεχών αναφέρει ότι οι πελάτες τους ήδη συμμετέχουν στην αγορά second-hand, ενώ παράλληλα υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης για όσους δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει προγράμματα μεταπώλησης.

Η ζήτηση των πελατών για μεταχειρισμένα προϊόντα ενισχύει το ενδιαφέρον των λιανοπωλητών - Το 94% των στελεχών αναφέρει ότι οι πελάτες τους ήδη συμμετέχουν στην αγορά δεύτερου χεριού

Μεταχειρισμένα ρούχα επιλέγουν οι Έλληνες καταναλωτές

Για την Ελλάδα, οι διεθνείς τάσεις αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο ευαίσθητοι σε θέματα βιωσιμότητας και τιμής, ενώ τα ελληνικά brands μπορούν να εισέλθουν στην αγορά resale είτε μέσω δικών τους προγραμμάτων είτε μέσω συνεργασιών με online πλατφόρμες.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφέρουν πως ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών στην Ελλάδα έφτασε το 2024 τα 43,37 εκατ. ευρώ, έναντι 11,09 εκατ. ευρώ το 2019, αύξηση σχεδόν 291% μέσα σε πέντε χρόνια.

Παγκοσμίως πλέον, η αγορά της μεταχειρισμένης ένδυσης δεν είναι επιλογή για λίγους. Πρόκειται για μια στρατηγική αγορά με τεχνολογική υποστήριξη, αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση και δυνατότητες καινοτομίας.

Οι νεότεροι αγοραστές στρέφονται προς τις κοινωνικές πλατφόρμες για να αγοράσουν μεταχειρισμένα ρούχα.

Το λεγόμενο "social commerce" επαναπροσδιορίζει την εμπειρία αγορών λιανικής και μεταπώλησης

Η τεχνολογία και το social commerce είναι μέσα που ενισχύουν την ανάπτυξη της αγοράς, με το 39% των νέων καταναλωτών να πραγματοποιεί αγορές μέσω πλατφορμών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook Marketplace) και τις online πωλήσεις στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 23% το 2024. Έτσι, η αγορά second-hand κερδίζει ολοένα και περισσότερο το νεανικό κοινό, μετατρέποντας τη μεταχειρισμένη ένδυση σε ένα ισχυρό στρατηγικό χαρτί για τις επιχειρήσεις- παρά τις προκλήσεις, όπως η διαχείριση ποιότητας και η αποφυγή του φαινομένου «fast fashion».

Η μεταπώληση δεν αφορά πλέον μόνο τη Gen Z. Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων οδηγούν τους καταναλωτές να αγοράζουν και να πουλάνε όχι μόνο ρούχα, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, βρεφικά είδη και άλλα αντικείμενα. Άλλωστε η μεγάλη έκρηξη του τζίρου στα καταστήματα μεταχειρισμένων ξεκίνησε από το 2022, χρονιά που σημαδεύτηκε από την κορύφωση της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, και συνεχίζεται αμείωτη έως σήμερα.

Οι συναλλαγές της Revolut

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Revolut για την εξέλιξη των συναλλαγών που αφορούν την αγορά και πώληση μεταχειρισμένων ειδών στην Ελλάδα, όπως αναφέρει «Η Καθημερινή». Σύμφωνα με την ανάλυση, η δαπάνη των καταναλωτών σε δημοφιλείς πλατφόρμες μεταπώλησης, όπως το Vinted, το eBay και το Vendora, παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο. Στην ηλικιακή ομάδα της Gen Z, οι συναλλαγές αυξήθηκαν πάνω από 372% σε σχέση με πέρυσι. Στις ηλικίες 55-64 ετών η αύξηση ανήλθε σε 132%, ενώ ακόμη και στις ηλικίες 65-74 ετών καταγράφηκε σημαντική άνοδος, με 69% περισσότερες συναλλαγές για μεταχειρισμένα είδη.

Από κρίση σε τάση

Η μεταπώληση δεν αφορά πλέον μόνο τη Gen Z. Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάγκη για εξοικονόμηση οδηγούν τους καταναλωτές να αγοράζουν και να πουλάνε όχι μόνο ρούχα, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, βρεφικά είδη και άλλα αντικείμενα. Άλλωστε η μεγάλη έκρηξη του τζίρου στα καταστήματα μεταχειρισμένων ξεκίνησε από το 2022, χρονιά που σημαδεύτηκε από την κορύφωση της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, και συνεχίζεται αμείωτη έως σήμερα.

Οι πλατφόρμες που σημειώνουν ρεκόρ στις μεταπωλήσεις

Η Vinted, που γεννήθηκε στη Λιθουανία το 2008, αποτελεί την πλατφόρμα μεταπώλησης που κυρίως χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, με τον αριθμό των Ελλήνων χρηστών της να αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια- με χρήστες από απλούς καταναλωτές έως δημοφιλείς content creators.

Πολλοί youtubers προωθούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα:

Δεύτερη πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης είναι η eBay, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες προτιμούν τις συναλλαγές για την κατανάλωση ειδών πολυτελείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση αξία συναλλαγής τον Οκτώβριο του 2023 ήταν 24 ευρώ, ενώ φέτος έχει αυξηθεί στα 27,5 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια, ο τζίρος των καταστημάτων λιανικής που εμπορεύονται μεταχειρισμένα είδη έχει εκτοξευθεί. Σε σύγκριση με το 2019, έχει πλέον τετραπλασιαστεί, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη πενταετία ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς θα διατηρηθεί σε διψήφια ποσοστά.

Οι προβλέψεις για το 2029 κάνουν λόγο για 367 δισεκατομμύρια δολάρια, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου (CAGR) 10%. Στον τομέα του online εμπορίου, οι ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029 με 13%, καταδεικνύοντας την ταχύτητα με την οποία η αγορά των μεταχειρισμένων ρούχων, μεταβαίνει από niche (εξειδικευμένης αγορά) κατηγορία σε βασική επιλογή των καταναλωτών.

Η παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων αναμένεται να φτάσει τα 367 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, με 2,7% ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον συνολικό, στη παγκόσμιο αγορά ενδυμάτων.

