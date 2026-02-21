Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες και τις πειστικές εμφανίσεις – Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές ενόψει και του αγώνα ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από απαιτητικό διάστημα, καθώς ηττήθηκε 0-2 από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό.

Το αποτέλεσμα αυτό τον διατήρησε στο -2 από την κορυφή και την ΑΕΚ, αυξάνοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Από την επτάδα των ξένων ποδοσφαιριστών, εκτός έμειναν οι Ροντινέι και Κλέιτον, ενώ ο Ποντένσε θα εκτίσει την τιμωρία του, λόγω καρτών.

Στην εστία θα βρεθεί ο Τζολάκης, με τον Κοστίνια να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας. Το δίδυμο των Ρέτσου και Πιρόλα θα παραμείνει αναλλοίωτο, παρά τη σύγκρουση που είχαν στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους δύο αριστερούς μπακ, με τον Ορτέγκα να έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ ο Μπρούνο φαίνεται να προορίζεται για το ματς στη Γερμανία.

Στον άξονα αναμένονται αλλαγές, καθώς οι Μουζακίτης και Έσε έχουν επιβαρυνθεί αγωνιστικά. Έτσι, ο Γκαρθία κι ο Νασιμέντο διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα. Στην επίθεση, ο Μαρτίνς θα καλύψει το αριστερό άκρο και ο Αντρέ Λουίζ το δεξί, με τον Τσικίνιο να έχει τον πρώτο λόγο για τον ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί. Παράλληλα, ο Ταρέμι παραμένει επιλογή είτε ως δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Μαροκινό είτε ως μοναδικός στην κορυφή.

