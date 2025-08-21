Η Ελλάδα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η Ελλάδα θα στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415 στην Πορτογαλία.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Συγκεκριμένα, αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές αρχές.

Διαβάστε επίσης