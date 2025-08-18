Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι

Οι λουόμενοι στην παραλία στην Costa Granadina, στην Γρανάδα, έτρεχαν να βρουν καταφύγιο όταν θυελλώδεις άνεμοι εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία ανέβηκε κατακόρυφα

Newsbomb

Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Aπό τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζεται η Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ η παραλία στον νότο «χτυπήθηκε» από καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν, κατασκευές κατέρρευσαν και πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν.

Οι λουόμενοι στην παραλία στην Costa Granadina, στην Γρανάδα, έτρεχαν να βρουν καταφύγιο όταν θυελλώδεις άνεμοι εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία ανέβηκε κατακόρυφα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τουλάχιστον πέντε άτομα χρειάστηκε να διασωθούν αφού σκάφη παρασύρθηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας. Η άμμος στροβιλίζονταν ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν.

Στα θέρετρα Motril και Almunecar στη Γρανάδα εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το Motril ήταν ένα από τα μέρη που επλήγησαν περισσότερο, με βίντεο από τις ζημιές να δείχνουν μια πισίνα από υαλοβάμβακα να καταρρέει.

Η δήμαρχος του Motril, Λουίζα Γκαρσία Τσαμόρο, προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά τις 8 μ.μ.: «Προσοχή. Βιώνουμε αυτό που είναι γνωστό ως καύσωνα με πολύ ισχυρούς, σχεδόν τυφώνα. Σας συνιστούμε να μην βγείτε από τα σπίτια σας και να μην παραμείνετε στους δρόμους. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Η ορατότητα στις παραλίες είχε μειωθεί ενώ η Λάουρα Μπουένο που ήταν στην παραλία Torrenueva, όπου πραγματοποιήθηκαν μερικές από τις διασώσεις, περιέγραψε: «Τι τρόμος! Μια θερμική έκρηξη σάρωσε καρέκλες και ομπρέλες. Ήταν ένας καυτός άνεμος σαν τους ανέμους της Σαχάρας. Αναποδογύρισε κοντέινερ και πέταξε τα πάντα στη θάλασσα. Παιδιά και ενήλικες υπέστησαν κρίσεις πανικού». Ένας ντόπιος πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι να έχω δει τόσο γρήγορη αλλαγή του καιρού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι φωτιές στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή, μαίνονται οι φωτιές στην Ισπανία που έχουν κατακάψει τουλάχιστον 300.000 στρέμματα. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περιοχές σε Αστούρια, Καστίλλη και Λεόν, Εστρεμαδούρα, Γαλικία, προκαλώντας εκτεταμένα κλεισίματα δρόμων και σιδηροδρόμων.

Μέχρι τη Δευτέρα, οι πυρκαγιές είχαν εξαπλωθεί στις νότιες πλαγιές της οροσειράς Πίκος ντε Εουρόπα και οι αρχές έκλεισαν μέρος της δημοφιλούς διαδρομής προσκυνήματος Καμίνο ντε Σαντιάγο.

«Πρόκειται για μια κατάσταση πυρκαγιάς που δεν έχουμε βιώσει εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. «Οι πυρκαγιές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της κλιματικής αλλαγής και της τεράστιας καύσωνα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ισπανία θα στείλει 500 επιπλέον στρατιώτες στους 1.400 που έχουν ήδη αποσταλεί για να καταπολεμήσουν τις φλόγες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν τις 20 μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

«Μας περιμένουν ακόμα δύσκολες μέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του προσωπικού έκτακτης ανάγκης είναι «πιθανώς» η μεγαλύτερη κινητοποίηση πολιτικής προστασίας στην ιστορία της Ευρώπης.

Επίσης, δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει ένα κρατικό σύμφωνο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να καταπολεμούν 12 μεγάλες πυρκαγιές μόνο στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, όλες κοντά στην πόλη Ουρένσε, όπως δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Τα σπίτια εξακολουθούν να απειλούνται, γι' αυτό έχουμε επιβάλει περιορισμούς κυκλοφορίας και προχωράμε σε εκκενώσεις», δήλωσε ο Ρουέδα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον πρώην πρωταθλητή ΝΒΑ, Μαμαντί Ντιακιτέ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το τελευταίο εξάμηνο έχω επιλύσει 6 πολέμους, ξέρω τι κάνω»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Θέμης Αναγνωστόπουλος

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη στο Ελ. Βενιζέλος: Άνδρας κατάπιε 100 αυγά με κοκαΐνη - Είχε φτάσει από Βραζιλία

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τα fake news: «Ακόμα και αν η Ρωσία έλεγε “παραδινόμαστε”, θα με κατηγορούσαν»

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ στην Κροατία, υψηλού κινδύνου το ματς με τη Ριέκα

16:53TRAVEL

Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

16:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον δράστη της ρατσιστικής επίθεσης στον Σεμένιο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

16:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης, με 16 παίκτες στο τουρνουά Ακρόπολις

16:29LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Γιορτάζει πρόωρα τα 30 της στην Ίμπιζα - Το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 51χρονος που χτύπησε την μητέρα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

16:20LIFESTYLE

Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 31 χρόνια

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα Καλάμπρια για Σαμσουνσπόρ - «Σας περιμένω όλους στο ΟΑΚΑ»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οι πολίτες πληρώνουν αδρά τους αστυνομικούς που είναι σε διαθεσιμότητα για ποινικά αδικήματα

15:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

14:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στο Χαλάνδρι: «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!» - Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν πέσει νεκρή

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στη δολοφονία στο Χαλάνδρι: «Το θύμα ούτε είχε σχέση ούτε συμβίωνε με τον 28χρονο» - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

15:07WHAT THE FACT

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Έρχεται κύμα ζέστης με 40άρια

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

15:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ