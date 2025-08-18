Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι

Aπό τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζεται η Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ η παραλία στον νότο «χτυπήθηκε» από καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν, κατασκευές κατέρρευσαν και πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν.

Οι λουόμενοι στην παραλία στην Costa Granadina, στην Γρανάδα, έτρεχαν να βρουν καταφύγιο όταν θυελλώδεις άνεμοι εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία ανέβηκε κατακόρυφα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τουλάχιστον πέντε άτομα χρειάστηκε να διασωθούν αφού σκάφη παρασύρθηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας. Η άμμος στροβιλίζονταν ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν.

Στα θέρετρα Motril και Almunecar στη Γρανάδα εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το Motril ήταν ένα από τα μέρη που επλήγησαν περισσότερο, με βίντεο από τις ζημιές να δείχνουν μια πισίνα από υαλοβάμβακα να καταρρέει.

Η δήμαρχος του Motril, Λουίζα Γκαρσία Τσαμόρο, προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά τις 8 μ.μ.: «Προσοχή. Βιώνουμε αυτό που είναι γνωστό ως καύσωνα με πολύ ισχυρούς, σχεδόν τυφώνα. Σας συνιστούμε να μην βγείτε από τα σπίτια σας και να μην παραμείνετε στους δρόμους. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Η ορατότητα στις παραλίες είχε μειωθεί ενώ η Λάουρα Μπουένο που ήταν στην παραλία Torrenueva, όπου πραγματοποιήθηκαν μερικές από τις διασώσεις, περιέγραψε: «Τι τρόμος! Μια θερμική έκρηξη σάρωσε καρέκλες και ομπρέλες. Ήταν ένας καυτός άνεμος σαν τους ανέμους της Σαχάρας. Αναποδογύρισε κοντέινερ και πέταξε τα πάντα στη θάλασσα. Παιδιά και ενήλικες υπέστησαν κρίσεις πανικού». Ένας ντόπιος πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι να έχω δει τόσο γρήγορη αλλαγή του καιρού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι φωτιές στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή, μαίνονται οι φωτιές στην Ισπανία που έχουν κατακάψει τουλάχιστον 300.000 στρέμματα. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περιοχές σε Αστούρια, Καστίλλη και Λεόν, Εστρεμαδούρα, Γαλικία, προκαλώντας εκτεταμένα κλεισίματα δρόμων και σιδηροδρόμων.

Μέχρι τη Δευτέρα, οι πυρκαγιές είχαν εξαπλωθεί στις νότιες πλαγιές της οροσειράς Πίκος ντε Εουρόπα και οι αρχές έκλεισαν μέρος της δημοφιλούς διαδρομής προσκυνήματος Καμίνο ντε Σαντιάγο.

«Πρόκειται για μια κατάσταση πυρκαγιάς που δεν έχουμε βιώσει εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. «Οι πυρκαγιές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της κλιματικής αλλαγής και της τεράστιας καύσωνα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ισπανία θα στείλει 500 επιπλέον στρατιώτες στους 1.400 που έχουν ήδη αποσταλεί για να καταπολεμήσουν τις φλόγες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν τις 20 μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

«Μας περιμένουν ακόμα δύσκολες μέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του προσωπικού έκτακτης ανάγκης είναι «πιθανώς» η μεγαλύτερη κινητοποίηση πολιτικής προστασίας στην ιστορία της Ευρώπης.

Επίσης, δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει ένα κρατικό σύμφωνο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να καταπολεμούν 12 μεγάλες πυρκαγιές μόνο στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, όλες κοντά στην πόλη Ουρένσε, όπως δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Τα σπίτια εξακολουθούν να απειλούνται, γι' αυτό έχουμε επιβάλει περιορισμούς κυκλοφορίας και προχωράμε σε εκκενώσεις», δήλωσε ο Ρουέδα.