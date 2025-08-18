Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές της περιφέρειας Καστίλλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο «Χ» ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» ενός οχήματος που μετέφερε νερό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το συγκεκριμένο όχημα απομακρυνόταν από μια πυρκαγιά και βρισκόταν σε έναν δασικό δρόμο με μεγάλη κλίση. «Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε το ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε μια απότομη πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές.

Είκοσι μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ισπανία

Ο ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες κατάσβεσης 20 μεγάλων πυρκαγιών σε όλη την Ισπανία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να απέστειλε επιπλέον 500 στρατιώτες από τη μονάδα έκτακτης ανάγκης για να υποστηρίξουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

«Μας περιμένουν ακόμη μερικές δύσκολες ημέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου στην Ουρένσε, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, από τον Ιούνιο έχουν συλληφθεί 27 άτομα και 92 βρίσκονται υπό έρευνα για υποψία εμπρησμού.

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

Στη γειτονική Πορτογαλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 155.000 εκτάρια βλάστησης μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου προστασίας των δασών ICNF. Περίπου το μισό αυτής της έκτασης κάηκε μόνο τις τελευταίες τρείς ημέρες.

Χιλιάδες πυροσβέστες έδιναν «μάχη» με οκτώ μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, η μεγαλύτερη από τις οποίες κοντά στο Piodao, μια γραφική ορεινή περιοχή, δημοφιλής στους τουρίστες.

Μια άλλη πυρκαγιά στο Trancoso, πιο βόρεια, μαίνεται εδώ και οκτώ ημέρες. Μια μικρότερη πυρκαγιά λίγα χιλιόμετρα ανατολικά στοίχισε τη ζωή ενός κατοίκου της περιοχής.

Διαβάστε επίσης