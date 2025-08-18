Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα

Οι τοπικές αρχές της Ισπανίας ανέφεραν ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» ενός οχήματος που μετέφερε νερό

Newsbomb

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές της περιφέρειας Καστίλλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο «Χ» ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» ενός οχήματος που μετέφερε νερό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το συγκεκριμένο όχημα απομακρυνόταν από μια πυρκαγιά και βρισκόταν σε έναν δασικό δρόμο με μεγάλη κλίση. «Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε το ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε μια απότομη πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές.

Είκοσι μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ισπανία

Ο ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες κατάσβεσης 20 μεγάλων πυρκαγιών σε όλη την Ισπανία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να απέστειλε επιπλέον 500 στρατιώτες από τη μονάδα έκτακτης ανάγκης για να υποστηρίξουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

«Μας περιμένουν ακόμη μερικές δύσκολες ημέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου στην Ουρένσε, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, από τον Ιούνιο έχουν συλληφθεί 27 άτομα και 92 βρίσκονται υπό έρευνα για υποψία εμπρησμού.

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

Στη γειτονική Πορτογαλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 155.000 εκτάρια βλάστησης μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου προστασίας των δασών ICNF. Περίπου το μισό αυτής της έκτασης κάηκε μόνο τις τελευταίες τρείς ημέρες.

Χιλιάδες πυροσβέστες έδιναν «μάχη» με οκτώ μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, η μεγαλύτερη από τις οποίες κοντά στο Piodao, μια γραφική ορεινή περιοχή, δημοφιλής στους τουρίστες.

Μια άλλη πυρκαγιά στο Trancoso, πιο βόρεια, μαίνεται εδώ και οκτώ ημέρες. Μια μικρότερη πυρκαγιά λίγα χιλιόμετρα ανατολικά στοίχισε τη ζωή ενός κατοίκου της περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το διάστημα «τερματίζει» τη θεωρία της επίπεδης Γης: Η απάντηση του Brian Cox

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί ανακοίνωσε τον Μαξίμοβιτς

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανάκριβα τα φρούτα σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ: Πόσο κοστίζουν νεκταρίνια, ροδάκινα και αχλάδια

10:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες

10:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ρωσία ετοιμάζει την αποστολή «Κιβωτός του Νώε»: Στέλνει ζώα στο διάστημα - Ο λόγος

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα - Για περισσότερο από μία εβδομάδα μαίνονται οι πυρκαγιές

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

10:24LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τον σύντροφό της - Βίντεο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Papaioannou Restaurant: επετειακό Food Tour στο καλύτερο fish restaurant - Από τη Majenco

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Terence Stamp: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα ήμουν ψυχοπαθής» - Πώς κέρδισε τη Νταϊάνα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ξεκόβει ο Τραμπ στον Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Η απαίτηση Πούτιν για το Ντονμπάς και το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πέφτουν οι τιμές έως και 6,5 ευρώ το λίτρο - Πόσο θα το αγοράζουμε

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα - Η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η μήνυση του πατέρα του

07:34ΕΛΛΑΔΑ

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, φοβήθηκα» - Σοκάρει ο 16χρονος που εκσφενδονίστηκε από το «ταψί» στο λούνα παρκ της Ρόδου

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς - Η νέα αποκάλυψη της Daily Mail

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ