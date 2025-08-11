Ισπανία: Μαίνεται η φωτιά στην Ταρίφα - Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια και ξενοδοχεία

Η φωτιά στην Ταρίφα της Ισπανίας ανάγκασε την προληπτική εκκένωση περισσότερων από 2.000 ανθρώπων από την κατοικημένη περιοχή Ατλαντέρα, την περιοχή Πλάγια ντε λος Αλεμάνες και τα ξενοδοχεία Μελιά και Ελ Κορτίχο. Ο Αντόνιο Σαντς, υπουργός Προεδρίας της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, δήλωσε ότι η πυρκαγιά είναι «πιο επιθετική από την αναμενόμενη» λόγω του ανέμου. «Στο αρχικό στάδιο, καταφέραμε να αποτρέψουμε την εξάπλωσή της στην κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, παραμένουν έντονες, περίπλοκες και επικίνδυνες ώρες», δήλωσε ο Σαντς. Στην Καστίγια ι Λεόν, οι φλόγες συνεχίζουν να καταστρέφουν μεγάλες περιοχές και έχουν επηρεάσει τη φυσική περιοχή Λας Μέδουλας, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και η τουριστική καρδιά της περιοχής Ελ Μπιέρζο (Λεόν). Η πυρκαγιά έχει επηρεάσει μερικές αιωνόβιες καστανιές, αλλά δεν έχει καταστρέψει τα ρωμαϊκά χρυσωρυχεία. Επιπλέον, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Τσαντρέξα ντε Κουέιξα (Ουρένσε) παραμένει εκτός ελέγχου και έχει κάψει 2.000 εκτάρια, τη μεγαλύτερη στην περιοχή φέτος.

01:20 Μια νέα πυρκαγιά στην Ταρίφα (Κάδιθ) αναγκάζει την προληπτική εκκένωση της Ατλαντέρα.

«Η μόνη λύση ήταν να κατέβουμε στην παραλία»

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κοντά στην παραλία Ατλαντέρα, στον δήμο Ταρίφα (Κάδιθ), καθώς ο καπνός και οι φλόγες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στα βουνά Σιέρα ντε λα Πλάτα εξαπλώνονταν ραγδαία. «Η μόνη λύση ήταν να κατέβω στην παραλία», εξήγησε ο Ρομπέρτο, ο οποίος παρακολουθούσε τον καπνό να ανεβαίνει από το βουνό από την πισίνα στην κατοικημένη περιοχή όπου νοίκιαζε ένα εξοχικό. «Στην αρχή, είχε λίγο καπνό το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι, γύρω στις τρεις ή τέσσερις, είδαμε τον καπνό να εντείνεται και πολλά ελικόπτερα και πυροσβέστες να φτάνουν», εξήγησε.

Αυτός, όπως και οι υπόλοιποι γείτονές του, βγήκε έξω και κατευθύνθηκε προς την παραλία: «Βλέποντας την κατάσταση, ήταν η μόνη λύση επειδή ο καπνός γινόταν όλο και πιο δυνατός και πιο κοντά». Λέει ότι είδαν «φλόγες να κατεβαίνουν από την κορυφή του βουνού» και ότι ο ανατολικός άνεμος δυνάμωνε: «Φοβηθήκαμε».

Ο καπνός έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που σε κάποιο σημείο, τα σπίτια δεν ήταν πλέον ορατά από την ακτή. «Ακριβώς πάνω στην παραλία, ο καπνός μας έπνιγε», λέει. Ακολουθώντας τις οδηγίες, οι περισσότεροι από τους λουόμενους και τους παραθεριστές κατευθύνθηκαν κατά μήκος της ακτής προς το χωριό Ζαχάρα ντε λος Ατούνες. «Τώρα βρισκόμαστε σε ένα beach bar, πίνουμε ένα ποτό. Φαίνεται ότι όλα είναι πιο υπό έλεγχο», εξηγεί, ελπίζοντας να μπορέσει να επιστρέψει στο εξοχικό του απόψε.

Μια άλλη γυναίκα είπε στην Efe ότι «σε 20 λεπτά», καθώς κατευθυνόταν από την παραλία στο σπίτι της σε μια κατοικημένη περιοχή της Atlanterra για να φάει, είδε τον καπνό να ανεβαίνει. «Έπιασε όλους να τρώνε στις βεράντες, αρχίσαμε να βλέπουμε φλόγες και όλοι σηκωθήκαμε και φύγαμε οικειοθελώς», είπε αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν με την αδερφή της και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πόλη τους στη Σεβίλλη. Εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων, το αθλητικό κέντρο στη Zahara de los Atunes αποκαθίσταται σε περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται ένα μέρος για να περάσουν τη νύχτα.