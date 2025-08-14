Πυρκαγιές περικυκλώνουν τις πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης: Αυξήθηκαν κατά 50% το 2025

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται επικίνδυνα κοντά στις πρωτεύουσες της νότιας Ευρώπης, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι φωτιές στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% το 2025 στη διάρκεια επαναλαμβανόμενων καυσώνων

Newsbomb

Πυρκαγιές περικυκλώνουν τις πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης: Αυξήθηκαν κατά 50% το 2025

Στις φλόγες η νότια Ευρώπη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί επικίνδυνα κοντά σε πρωτεύουσες, όπως η Μαδρίτη, η Αθήνα και η Ποντγκόριτσα, την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, καθώς οι θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Ευρώπης ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι χώρες εκδίδουν προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί λόγω των πυρκαγιών από την περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου κοντά στην Πάτρα μεταξύ άλλων αλλά και από τουριστικά νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά στην Ελλάδα. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για μια «πολύ δύσκολη μέρα» την Τετάρτη. Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Ζαμόρα και τη Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία λόγω πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Αλφόνσο Φερνάντες Μανιουέκο, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης.

France Fires

Φονικές πυρκαγιές στη Γαλλία

ΑΡ

Στη νότια ατλαντική περιοχή της Ατλαντέρα, περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ζαχάρα ντε λος Ατούνες, την Τρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης το βράδυ της Τετάρτης ότι είχε ειδοποιήσει την ΕΕ σε περίπτωση που η χώρα χρειαστεί βοήθεια.

«Έχουμε προειδοποιήσει την ΕΕ για την ανάγκη πρόσθετων πόρων, ώστε να γνωρίζει ότι θα υπάρξει αίτημα κάποια στιγμή εάν οι συνθήκες γίνουν ακόμη πιο περίπλοκες ή εάν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ισπανία, η οποία είναι μία από τις χώρες με τους περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, δεν επαρκούν».

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν για «ακραίο κίνδυνο» πυρκαγιών σε αρκετές χώρες την ερχόμενη εβδομάδα. Η απειλή στο μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, στη νότια Γαλλία, στη Σλοβενία, στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στα υπόλοιπα Βαλκάνια ήταν «ιδιαίτερα σοβαρή», ανέφεραν τα πρακτορεία.

Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει αρκετά κύματα καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουν τροφοδοτήσει ξηρασίες και πυρκαγιές, ενώ έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στο ενεργειακό της σύστημα. Ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης και Τμήμα Μετεωρολογίας στο πανεπιστήμιο Reading, δήλωσε ότι τα κύματα καύσωνα ξηραίνουν το έδαφος και τη βλάστηση, «μετατρέποντας τα τοπία σε πυριτιδαποθήκες».

«Τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο έντονα και συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί άμεσα τις πυρκαγιές. Αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι παρατεταμένες θερμές και ξηρές συνθήκες κάνουν τις πυρκαγιές πιο σφοδρές και πιο δύσκολο να ελεγχθούν».

Δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι περισσότερο από το διπλάσιο της έκτασης σε όλη την Ευρώπη έχει καεί από πυρκαγιές φέτος, ή περίπου 4100 τετραγωνικά χλμ σε σύγκριση με λιγότερα από 1890 πέρυσι.

Περίπου 1.600 μεμονωμένες πυρκαγιές έχουν εντοπιστεί στην ήπειρο μέχρι στιγμής το 2025, σε σύγκριση με περίπου 1.090 για την ίδια περίοδο πέρυσι. Μόνο στην Ισπανία, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν 14 μεγάλες πυρκαγιές που είναι ενεργές σε 10 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Καστίλης και Λεόν, της Γαλικίας και της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος.

«Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις ακραίες θερμοκρασίες προφανή κίνδυνο για πυρκαγιές στη χώρα μας, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές και δύσκολες στην καταπολέμηση», είπε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο εθελοντών πυροσβεστών στην Καστίλη και Λεόν. Το Λας Μέδουλας, ένα φυσικό πάρκο και αρχαία ρωμαϊκή περιοχή εξόρυξης στην περιοχή που η UNESCO ανακήρυξε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το 1997, έχει υποστεί ζημιές.

Η Σάρα Άαγκεσεν, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ισπανίας, δήλωσε ότι «ο αριθμός των πυρκαγιών και η έντασή τους» περιπλέκουν την κατάσταση. «Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει σοβαρή. Είναι απαραίτητο να δοθεί εξαιρετική προσοχή», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μαυροβούνιο προειδοποίησε την Τρίτη ότι μια πυρκαγιά κοντά στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα θα μπορούσε να εξαπλωθεί πιο κοντά.

Έντονες πυρκαγιές πλήττουν και άλλα μέρη του βόρειου ημισφαιρίου, όπως τον Καναδά, όπου αξιωματούχοι λένε ότι περισσότερες από 470 πυρκαγιές έχουν χαρακτηριστεί ως «εκτός ελέγχου». Χιλιάδες άνθρωποι έχουν επίσης απομακρυνθεί στην Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ξεπερνώντας μόνο το 2023 και το 2024. Η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

12:00LIFESTYLE

Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Διαβάστε τι γίνεται, αίσχος»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές περικυκλώνουν τις πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης: Αυξήθηκαν κατά 50% το 2025

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου και η «ομερτά» του 27χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ντύνει στα «κιτρινόμαυρα» τον Λεκαβίτσιους - Πέρασε ιατρικά ο Λιθουανός γκαρντ

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το ECMWF για οργανωμένη κακοκαιρία - Πότε ξεκινάει

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνη λύση η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών» - Τι είπε για τη σύλληψη του 19χρονου στην Αχαΐα

11:23TRAVEL

Θάσος: Πέντε λόγοι για να επισκεφτείτε το όμορφο νησί

11:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Δεκαπενταύγουστος με «Διαμάντια» και Τζέιμς Μποντ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζει το Ίντερνετ για το ραντεβού στην Αλάσκα: «Tραμπ μην μας ξαναπουλήσεις στον Πούτιν» - Ανέκδοτα, βίντεο ΑΙ και memes

11:20ΥΓΕΙΑ

Τρόμος από παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να το καταλάβεις

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά: Αποτυπώματα Αλβανού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε πολίτης

11:15ΥΓΕΙΑ

Τρως αυτό το superfood κάθε μέρα; Ο κίνδυνος που μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τροπή στο θρίλερ του θανάτου της σχεδιάστριας σε πολυτελές γιοτ - Λεπτομέρειες ρίχνουν φως στο μοιραίο βράδυ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

10:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το νέο Ranger Plug-In Hybrid διαθέσιμο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου και η «ομερτά» του 27χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

12:00LIFESTYLE

Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Διαβάστε τι γίνεται, αίσχος»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

11:20ΥΓΕΙΑ

Τρόμος από παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να το καταλάβεις

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το ECMWF για οργανωμένη κακοκαιρία - Πότε ξεκινάει

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά: Αποτυπώματα Αλβανού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε πολίτης

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνη λύση η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών» - Τι είπε για τη σύλληψη του 19χρονου στην Αχαΐα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τροπή στο θρίλερ του θανάτου της σχεδιάστριας σε πολυτελές γιοτ - Λεπτομέρειες ρίχνουν φως στο μοιραίο βράδυ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ