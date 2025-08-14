Πυρκαγιές περικυκλώνουν τις πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης: Αυξήθηκαν κατά 50% το 2025

Πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί επικίνδυνα κοντά σε πρωτεύουσες, όπως η Μαδρίτη, η Αθήνα και η Ποντγκόριτσα, την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, καθώς οι θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Ευρώπης ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι χώρες εκδίδουν προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί λόγω των πυρκαγιών από την περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου κοντά στην Πάτρα μεταξύ άλλων αλλά και από τουριστικά νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά στην Ελλάδα. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για μια «πολύ δύσκολη μέρα» την Τετάρτη. Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Ζαμόρα και τη Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία λόγω πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Αλφόνσο Φερνάντες Μανιουέκο, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης.

Φονικές πυρκαγιές στη Γαλλία ΑΡ

Στη νότια ατλαντική περιοχή της Ατλαντέρα, περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ζαχάρα ντε λος Ατούνες, την Τρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης το βράδυ της Τετάρτης ότι είχε ειδοποιήσει την ΕΕ σε περίπτωση που η χώρα χρειαστεί βοήθεια.

«Έχουμε προειδοποιήσει την ΕΕ για την ανάγκη πρόσθετων πόρων, ώστε να γνωρίζει ότι θα υπάρξει αίτημα κάποια στιγμή εάν οι συνθήκες γίνουν ακόμη πιο περίπλοκες ή εάν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ισπανία, η οποία είναι μία από τις χώρες με τους περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, δεν επαρκούν».

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν για «ακραίο κίνδυνο» πυρκαγιών σε αρκετές χώρες την ερχόμενη εβδομάδα. Η απειλή στο μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, στη νότια Γαλλία, στη Σλοβενία, στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στα υπόλοιπα Βαλκάνια ήταν «ιδιαίτερα σοβαρή», ανέφεραν τα πρακτορεία.

Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει αρκετά κύματα καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουν τροφοδοτήσει ξηρασίες και πυρκαγιές, ενώ έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στο ενεργειακό της σύστημα. Ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης και Τμήμα Μετεωρολογίας στο πανεπιστήμιο Reading, δήλωσε ότι τα κύματα καύσωνα ξηραίνουν το έδαφος και τη βλάστηση, «μετατρέποντας τα τοπία σε πυριτιδαποθήκες».

«Τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο έντονα και συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί άμεσα τις πυρκαγιές. Αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι παρατεταμένες θερμές και ξηρές συνθήκες κάνουν τις πυρκαγιές πιο σφοδρές και πιο δύσκολο να ελεγχθούν».

Δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι περισσότερο από το διπλάσιο της έκτασης σε όλη την Ευρώπη έχει καεί από πυρκαγιές φέτος, ή περίπου 4100 τετραγωνικά χλμ σε σύγκριση με λιγότερα από 1890 πέρυσι.

Περίπου 1.600 μεμονωμένες πυρκαγιές έχουν εντοπιστεί στην ήπειρο μέχρι στιγμής το 2025, σε σύγκριση με περίπου 1.090 για την ίδια περίοδο πέρυσι. Μόνο στην Ισπανία, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν 14 μεγάλες πυρκαγιές που είναι ενεργές σε 10 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Καστίλης και Λεόν, της Γαλικίας και της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος.

«Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις ακραίες θερμοκρασίες προφανή κίνδυνο για πυρκαγιές στη χώρα μας, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές και δύσκολες στην καταπολέμηση», είπε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο εθελοντών πυροσβεστών στην Καστίλη και Λεόν. Το Λας Μέδουλας, ένα φυσικό πάρκο και αρχαία ρωμαϊκή περιοχή εξόρυξης στην περιοχή που η UNESCO ανακήρυξε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το 1997, έχει υποστεί ζημιές.

Η Σάρα Άαγκεσεν, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ισπανίας, δήλωσε ότι «ο αριθμός των πυρκαγιών και η έντασή τους» περιπλέκουν την κατάσταση. «Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει σοβαρή. Είναι απαραίτητο να δοθεί εξαιρετική προσοχή», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μαυροβούνιο προειδοποίησε την Τρίτη ότι μια πυρκαγιά κοντά στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα θα μπορούσε να εξαπλωθεί πιο κοντά.

Έντονες πυρκαγιές πλήττουν και άλλα μέρη του βόρειου ημισφαιρίου, όπως τον Καναδά, όπου αξιωματούχοι λένε ότι περισσότερες από 470 πυρκαγιές έχουν χαρακτηριστεί ως «εκτός ελέγχου». Χιλιάδες άνθρωποι έχουν επίσης απομακρυνθεί στην Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ξεπερνώντας μόνο το 2023 και το 2024. Η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

