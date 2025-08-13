Η Ευρώπη στις φλόγες: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα νέο κύμα καύσωνα που τροφοδοτεί δεκάδες πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Προειδοποιήσεις για καύσωνα εκδόθηκαν σε μέρη της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των Βαλκανίων, προειδοποιώντας για σημαντικούς κινδύνους για την υγεία καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, λένε οι επιστήμονες, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «δίνες». «Μας ψήνουν ζωντανούς, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ένας δήμαρχος στην Πορτογαλία, ο Αλεξάντρ Φαβάιος, καθώς έκαιγαν τρεις πυρκαγιές.

Στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, μια πυρκαγιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε στάβλο αλόγων και έφτασε σε σπίτια και αγροκτήματα, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μέχρι την Τρίτη, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές. Ένας άνδρας πέθανε επίσης σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ ένας 61χρονος Ούγγρος εποχιακός εργάτης πέθανε από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη ενώ μάζευε φρούτα στη Γέιδα, στην Καταλονία της Ισπανίας.

Στην ορεινή περιοχή Κούτσι του Μαυροβουνίου, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα βυτιοφόρο που χειρίζονταν ανατράπηκε, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, οι λουόμενοι και ο διάσημος σεφ Χοσέ Αντρές βιντεοσκόπησαν φλόγες και μαύρο καπνό στους λόφους πάνω από τις ασβεστωμένες βίλες. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί καθώς η πυρκαγιά - που πιστεύεται ότι ξεκίνησε από δάση ευκαλύπτου και πεύκου - εξαπλωνόταν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ελικόπτερα έσβησαν την πυρκαγιά με θαλασσινό νερό.

Οι αρχές στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία εξέδωσαν διάφορους τύπους προειδοποιήσεων για καύσωνα.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, με ελάχιστες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις συνθήκες που αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ακούραστα για την κατάσβεση των πυρκαγιών».«Διατρέχουμε ακραίο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί», πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X.

Ένα νεκρό παιδί

Ένα παιδί πέθανε από θερμοπληξία στην Ιταλία τη Δευτέρα, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου αργότερα αυτή την εβδομάδα. Σε τουλάχιστον 10 ιταλικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης, του Μιλάνου και της Φλωρεντίας, είχαν κηρυχθεί κόκκινοι συναγερμοί για καύσωνα.

Το τετράχρονο αγόρι από τη Ρουμανία, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο στη Σαρδηνία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στη Ρώμη, αλλά πέθανε λόγω μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από θερμοπληξία, δήλωσαν στο AFP οι ιατρικές αρχές.

Ο στρατός στη μάχη με τις φλόγες

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε ετοιμότητα, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων υποστηρίζουν ήδη την πυρόσβεση. Ο σιδηροδρομικός φορέας της χώρας δήλωσε ότι τα τρένα μεταξύ βορειοδυτικής Γαλικίας και Μαδρίτης σταμάτησαν λόγω της πυρκαγιάς. Στην περιοχή Καστίλλη και Λεόν, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με 32 πυρκαγιές την Τρίτη (12/8) και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν πυροσβέστη κοντά στην εντός των τειχών πόλη Άβιλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι ξεκίνησε μια πυρκαγιά πριν από δύο εβδομάδες λόγω του πιθανού εισοδήματος από την εργασία κατάσβεσής της.

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες με την υποστήριξη 16 αεροσκαφών μάχονταν με τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, καίει εδώ και 10 ημέρες. «Έχουν περάσει 10 ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Φαβάιος στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια. Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την περασμένη εβδομάδα, και 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούσαν τους πυροσβέστες. Αναφέρθηκε επίσης ο θάνατος ενός άνδρα, καθώς η πυρκαγιά που φέρεται να ξεκίνησε στην αυλή του εξαπλώθηκε σε μια ευρύτερη περιοχή. Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Στη Γκόρνια Βρίμπιτσα, οι κάτοικοι βοήθησαν τους πυροσβέστες να σταματήσουν μια πυρκαγιά από το να φτάσει σε μια τοπική εκκλησία και νεκροταφείο, ανέφερε η εφημερίδα Pobjeda. Περισσότερη βοήθεια αναμενόταν από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Η Ντραγκάνα Βούκοβιτς, της οποίας το σπίτι στο νοτιοανατολικό Πιπέρι μετατράπηκε σε ερείπια, δήλωσε στο Reuters: «Ό,τι μπορεί να πληρωθεί και να αγοραστεί θα αποζημιωθεί, αλλά οι αναμνήσεις που έκαψαν αυτά τα τέσσερα δωμάτια και τη σοφίτα δεν μπορούν να αποζημιωθούν»

«Εκτός ελέγχου»

Στην Ελλάδα, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, οι πυρκαγιές, που σε ορισμένες περιπτώσεις τροφοδοτούνταν από θυελλώδεις ανέμους, ανάγκασαν την εκκένωση αρκετών χωριών και ενός ξενοδοχείου στα τουριστικά νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά στο Ιόνιο Πέλαγος, μαζί με τέσσερα άλλα μέρη της ηπειρωτικής χώρας.

Μια πυρκαγιά στην περιοχή της Αχαΐας, στη νότια Ελλάδα, ανάγκασε τους κατοίκους δεκάδων χωριών κοντά σε μια βιομηχανική ζώνη να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ 85 πυροσβέστες και 10 αεροσκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν μια πυρκαγιά από το να φτάσει σε σπίτια κοντά στη δυτική ελληνική πόλη Βόνιτσα.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην Τουρκία, όπου μια μεγάλη πυρκαγιά στη βορειοδυτική επαρχία Τσανάκαλε έκαιγε για δεύτερη ημέρα, προκαλώντας την εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων.

Η Τουρκία έχει θέσει υπό έλεγχο αρκετές μεγάλες πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα όπως ένα μεγάλο μέτωπο στη Σμύρνη, αφού εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και το Στενό των Δαρδανελίων και το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε έκλεισαν.

Μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου μαστίζονται επίσης από το τέταρτο κύμα καύσωνα του έτους, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 33 βαθμούς Κελσίου και πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα να έχουν τεθεί σε ισχύ σε όλη την Αγγλία.

Δύο πυρκαγιές σε χόρτα ξέσπασαν στην πρωτεύουσα την Τρίτη, μία στο Ίλινγκ και μία άλλη στο Γουάνστιντ Φλατς, καίγοντας συνολικά περισσότερα από 17 στρέμματα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει τα μεσογειακά καλοκαίρια θερμότερα και ξηρότερα, τροφοδοτώντας μεγαλύτερες και πιο έντονες περιόδους πυρκαγιών.

