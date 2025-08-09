Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση
Μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση, κόντρα στο σκοτάδι και την πύρινη λαίλαπα
Μια εντυπωσιακή φωτογραφία, χαρακτηριστική των τεράστιων προσπαθειών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, οι οποίες για πολλοστή φορά βασανίζουν τη χώρα, ελήφθη χθες στην Παλαιά Φώκαια.
Για πρώτη φορά πιλότοι Canadair κάνουν τις τελευταίες ρίψεις νερού μετά τη δύση του ήλιου. Μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση, κόντρα στο σκοτάδι και την πύρινη λαίλαπα.
Φωτογραφία: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
