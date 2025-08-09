Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση, κόντρα στο σκοτάδι και την πύρινη λαίλαπα

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Χθες μετά τη δύση του ηλίου στην Παλαιά Φωκαια οι πιλότοι των Canadair μας χάρισαν αυτή την σπάνια στιγμη

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Μια εντυπωσιακή φωτογραφία, χαρακτηριστική των τεράστιων προσπαθειών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, οι οποίες για πολλοστή φορά βασανίζουν τη χώρα, ελήφθη χθες στην Παλαιά Φώκαια.

Για πρώτη φορά πιλότοι Canadair κάνουν τις τελευταίες ρίψεις νερού μετά τη δύση του ήλιου. Μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση, κόντρα στο σκοτάδι και την πύρινη λαίλαπα.

Φωτογραφία: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

φωτια νυχτερινη καναντερ

Χθες μετά τη δύση του ηλίου στην Παλαιά Φωκαια οι πιλότοι των Canadair μας χάρισαν αυτή την σπάνια στιγμη

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

