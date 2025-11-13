Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515

Στην ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών και την αναβάθμιση των παλιών Canadair αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών τύπου Diamond 62 MPP.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2028 θα παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το πρώτο καινούργιο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515, το οποίο μάλιστα θα έχει και τον κωδικό «Greece 1». Εξήγησε πως το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα έχει επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «κάτι τέτοιο προφανώς αλλάζει και αναβαθμίζει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου».

Έρχονται 7 καινούργια Canadair 515

Χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Το πιο εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, η αναβάθμιση των παλιών Canadair -χαίρομαι που η σύμβαση αυτή τρέχει με μεγάλη ταχύτητα-, αλλά κυρίως η απόκτηση 7 συνολικά καινούργιων Canadair 515».

Συμπλήρωσε πως «προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair».

Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη πυρκαγιών

Αναφορικά με τα τρία νέα αεροσκάφη τύπου Diamond 62 MPP, που θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων για τον συντονισμό δυνάμεων και τη συλλογή πληροφοριών, τόσο σε αποστολές δασοπυρόσβεσης όσο και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή σε άλλες δράσεις επιτήρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «πολύ εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες».

Ανέφερε ότι «συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας για την εναέρια επιτήρηση, για την πρόληψη των πυρκαγιών, για την παρακολούθηση των πυρκαγιών καθώς αυτές εξελίσσονται.

Συμπλήρωσε ότι «δεν χρειάζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης της τεχνολογίας για να καταλάβει ότι αυτά τα οποία κάνατε, ενδεχομένως, με το μάτι, τώρα θα γίνονται με τη χρήση των πιο υπερσύγχρονων οπτικών συστημάτων, καμερών και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία θα σας επιτρέπουν να κάνετε τη δουλειά σας ολοένα και καλύτερα».

Επίσης χαρακτήρισε την όλη επένδυση ως «απολύτως απαραίτητη, αν λάβετε υπόψη τις κρίσεις, τις ποικιλόμορφες κρίσεις τις οποίες καλούμαστε πια να διαχειριστούμε».

