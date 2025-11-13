Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Οι δυνατότητές τους

Στις ιδιαίτερα ενισχυμένες και υπερσύγχρονες δυνατότητες των τριών νέων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία παρελήφθησαν σήμερα, εστίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε αντίστοιχη εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα νέα αεροσκάφη τύπου Diamond 62 MPP θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων για τον συντονισμό δυνάμεων και τη συλλογή πληροφοριών, τόσο σε αποστολές δασοπυρόσβεσης όσο και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή σε άλλες δράσεις επιτήρησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πολύ εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους και πρόσθεσε ότι «συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας για την εναέρια επιτήρηση, για την πρόληψη των πυρκαγιών, για την παρακολούθηση των πυρκαγιών καθώς αυτές εξελίσσονται».

Υπερσύγχρονες οι δυνατότητες των νέων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Τα νέα, υπερσύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες ώστε να παρακολουθούν την περιοχή επιχειρήσεων και να συγκεντρώνουν δεδομένα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με μεγάλη πτητική εμβέλεια, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα, και εξαιρετική εργονομία, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο.

Τα νέα αεροπλάνα, αυστριακής κατασκευής, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Τα αεροπλάνα τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα, ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε ότι «δεν χρειάζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης της τεχνολογίας για να καταλάβει ότι αυτά τα οποία κάνατε, ενδεχομένως, με το μάτι, τώρα θα γίνονται με τη χρήση των πιο υπερσύγχρονων οπτικών συστημάτων, καμερών και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία θα σας επιτρέπουν να κάνετε τη δουλειά σας ολοένα και καλύτερα».

Επίσης χαρακτήρισε την όλη επένδυση ως «απολύτως απαραίτητη, αν λάβετε υπόψη τις κρίσεις, τις ποικιλόμορφες κρίσεις τις οποίες καλούμαστε πια να διαχειριστούμε».

Διαβάστε επίσης