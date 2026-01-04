Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

Σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός
Τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα καθώς ένας άνδρας 30 ετών σκοτώθηκε μετά από καυγά!\

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο παρέες που διασκέδαζαν σε κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Ετσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός , με αποτέλεσμα 30χρονος της μιας παρέας να χτυπηθεί βάναυσα.

Τότε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του tempo24, μεταφέρθηκαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο , μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις , καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

