Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία όλης της χώρας θα αφιερώσουν τη μέρα στον αθλητισμό, στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Τα μαθήματα αναστέλλονται και τη θέση τους παίρνουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία, που φέτος έχει το μήνυμα «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ», με μαθητές και εκπαιδευτικούς να τρέχουν σε συμβολικές διαδρομές, προβάλλοντας τις αξίες της ειρήνης, της φιλίας και του αλληλοσεβασμού που πρεσβεύει το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Ο αθλητισμός αντικαθιστά το μάθημα

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας θα διοργανώσουν αθλητικές δράσεις, είτε στους χώρους τους είτε σε εξωτερικούς χώρους που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό. Την ημέρα εκείνη δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, οι μαθητές όμως υποχρεούνται να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες δεν θα δικαιολογούνται.

Η επιλογή των δράσεων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διεύθυνσης, ενώ προβλέπεται να μπορούν να αξιοποιηθούν προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλοι ασφαλείς δημόσιοι χώροι. Η θεσμοθέτηση αυτής της ημέρας εντάσσεται στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, που παραδοσιακά τιμάται την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη.

Μαθητές χωρίς τσάντες αλλά με φόρμες

Στις σχολικές αίθουσες δεν θα μπουν τσάντες, αλλά οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν με αθλητική περιβολή για να συμμετάσχουν άνετα στις εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που για πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των δράσεων στις 26 Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη μέρα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι τάξεις, αλλά και το σύνολο των εκπαιδευτικών, ώστε ο θεσμός να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και να επιτευχθεί ο στόχος της διάδοσης της αθλητικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.