Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ήταν 25 ετών όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Τζον Λένον επειδή είχε μια αξιολύπητη επιθυμία να «γίνει κάποιος», όπως δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή αποφυλάκισης, ενόψει της 45ης επετείου του σοκαριστικού εγκλήματος.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν για μένα και μόνο για μένα και είχε να κάνει με τη δημοτικότητά του», είπε ο 70χρονος σήμερα Τσάπμαν από το σωφρονιστικό ίδρυμα Γκριν Χέιβεν στην κομητεία Ντάτσες στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ένα αντίγραφο συνέντευξης που έλαβε η εφημερίδα New York Post.

«Το έγκλημά μου ήταν εντελώς εγωιστικό.»

Beatles assassin Mark David Chapman killed John Lennon ‘to be a somebody’ but officials don’t buy his message to fans: docs https://t.co/UyFccvOLnk pic.twitter.com/vKRaFFdvlq — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Ο Τσάπμαν, ο οποίος δολοφόνησε το 40χρονο «Σκαθάρι» στις 8 Δεκεμβρίου 1980, έκανε την 14η ανεπιτυχή απόπειρά του να αποφυλακιστεί. Ζήτησε συγγνώμη που προκάλεσε «καταστροφή» στους θαυμαστές και τους φίλους του θρύλου της ροκ - αλλά το διοικητικό συμβούλιο τελικά δεν πίστεψε τη μεταμέλειά του, σύμφωνα με τα αρχεία.

Όταν ρωτήθηκε από έναν επίτροπο γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον Λένον, απάντησε «να γίνω διάσημος, να είμαι κάτι που δεν ήμουν».

«Και τότε συνειδητοποίησα, υπάρχει ένας στόχος εδώ», συνέχισε ο Τσάπμαν. «Δεν χρειάζεται να πεθάνω και μπορώ να γίνω κάποιος. Είχα βυθιστεί τόσο χαμηλά».

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων για την αποφυλάκισή του υπό όρους, ο Τσάπμαν έκανε παρόμοιες δηλώσεις, λέγοντας ότι επιδίωκε τη φήμη.

Αφηγήθηκε την αποτρόπαια δολοφονία στην ακρόαση της 27ης Αυγούστου, λέγοντας ότι είχε πετάξει στη Νέα Υόρκη από τη Χαβάη μήνες νωρίτερα, με σκοπό να σκοτώσει το είδωλο, αφότου ο Τσάπμαν ταυτίστηκε με τον Χόλντεν Κόλφιλντ από το "The Catcher in the Rye" και πίστευε ότι ο Λένον ήταν "ψεύτικος".

Ο Τσάπμαν, παραμόνευε έξω από το κτήριο τον Οκτώβριο και περίμενε τον Λένον, αλλά αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δύο μήνες αργότερα, επέστρεψε «αφού ο ψυχαναγκασμός άρχισε να τον κυριέυει ξανά».

«Εκείνο το πρωί της 8ης, απλά το ήξερα. Δεν ξέρω πώς το ήξερα, αλλά ήξερα ότι εκείνη θα ήταν η μέρα που θα τον συναντούσα και θα τον σκότωνα», είπε ο Τσάπμαν.

Όταν ο Λένον βγήκε από μια λιμουζίνα με τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, ο Τσάπμαν τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο πίσω μέρος, ώρες αφότου ο κιθαρίστας υπέγραψε ένα άλμπουμ γι' αυτόν.

ON THIS DAY: In 1980, John Lennon was shot to death outside his New York City apartment building. https://t.co/H6l6qjLYiW pic.twitter.com/D8KP1Odojp — ABC News (@ABC) December 8, 2022

Η επόμενη φορά ο Τσάπμαν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους είναι το 2027.

Διαβάστε επίσης