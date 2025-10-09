Τζον Λένον: Η «θαμμένη» συνέντευξή του που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας μετά από 50 χρόνια

Μια «εξαφανισμένη» συνέντευξη του Τζον Λένον βλέπει το «φως» της δημοσιότητας μετά από 50 χρόνια, με αφορμή την 85η επέτειο γέννησης του θρύλου και ιδρυτικού μέλους των Beatles.

Το υλικό ανακαλύφθηκε ξανά σε ένα υπόγειο, από τον άνθρωπο που πήρε συνέντευξη από τον Λένον, τον Νίκι Χορν, στην οποία ο εμβληματικός καλλιτέχνης μιλά, μεταξύ άλλων, για τους φόβους του ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί τα τηλέφωνά του.

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο London’s Capital Radio όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Λένον στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνέντευξη.

Ο Τζον Λένον το 1968, στη Νέα Υόρκη / AP

Αποσπάσματά της είχαν ήδη προβληθεί στο Capital το 1975, όμως πρόσφατα ο Χορν βρήκε την αρχική ηχογράφηση σε μια σκονισμένη κούτα στο σπίτι του.

Ο Λένον, που είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες υποκλοπές και παρακολουθήσεις κατά τη διάρκεια της μάχης του να αποφύγει την απέλαση, εξέφρασε τις υποψίες του ότι παρακολουθούνταν λόγω της αντιπολεμικής του δράσης.

Σε άλλο σημείο ο θρύλος των Beatles εξομολογήθηκε ότι ήθελε να «πετάξει» τον τέταρτο σόλο δίσκο του, «Walls and Bridges», μέχρι που οι φίλοι του τον έπεισαν να τον κυκλοφορήσει, ενώ ανέφερε ότι όνειρό του είναι να συνεχίζει να παράγει μουσική μέχρι να πεθάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ο Θεός το θέλει, θα είμαι εδώ για άλλα 60 χρόνια και θα γράφω μουσική μέχρι να καταρρεύσω».

Ο Χορν θυμάται τη συνάντησή του με τον Λένον στο διαμέρισμα του, έξω από το οποίο ο θρυλικός καλλιτέχνης θα δολοφονούνταν πέντε χρόνια αργότερα από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Ο Λένον είχε εξομολογηθεί στον Νίκι Χορν: «Ξέρω πότε το τηλέφωνο είναι ok όταν το σηκώνω και πότε κάθε φορά που το σηκώνω υπάρχουν πολλοί θόρυβοι. Η διοίκηση με κυνηγούσε με κάθε τρόπο· με παρενοχλούσαν. Άνοιγα την πόρτα και υπήρχαν τύποι απέναντι στον δρόμο. Έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο και με ακολουθούν».

Ο Τζον Λένον με την Γιόκο Όνο / AP

Ο Λένον επεσήμανε ότι δεν ήταν ο μόνος ροκ σταρ που αντιμετώπιζε προβλήματα με την αμερικανική κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ακόμη και ο Μικ Τζάγκερ αντιμετώπισε δυσκολίες για να οργανώσει περιοδείες με τους Rolling Stones.

Σχετικά με το σόλο άλμπουμ «Walls and Bridges», που έγινε χρυσό στις ΗΠΑ και γράφτηκε κατά τη διάρκεια του 18μηνου χωρισμού του από τη Γιόκο Όνο, ο Λένον παραδέχθηκε ότι στην αρχή «δεν άντεχε να ακούει» τις ηχογραφήσεις και σκέφτηκε να τις πετάξει. Όταν όμως τις άκουσαν φίλοι του, του είπαν: «Είναι εντάξει», κι έτσι αποφάσισε να το κυκλοφορήσει.

Ο Χορν αποκάλυψε ότι ήταν νευρικός πριν από τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον έκανε να νιώσει άνετα, ακόμα και φτιάχνοντάς του μπισκότα σοκολάτας.

Η πλήρης ιστορία για το πώς ο Χορν κατάφερε να πάρει τη συνέντευξη και τι συνέβη πίσω από τις κάμερες παρουσιάστηκε, μαζί με ηχητικά αποσπάσματα, στην αφιερωματική εκπομπή του «Boom Radio» το βράδυ της Τετάρτης (8/10).