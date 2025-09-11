Μαρκ Τσάπμαν: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Ο Μαρκ Τσάπμαν έχει δηλώσει μετανιωμένος για την πράξη του

Μαρκ Τσάπμαν: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Ο Τζον Λένον

Για 14η φορά απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης με αναστολή ποινής του Μαρκ Τσάπμαν, του ανθρώπου που σκότωσε εν ψυχρώ τον Τζον Λένον έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, στις 8 Δεκεμβρίου 1980. «Ηξερα τι έκανα και ήξερα ότι αυτό ήταν κακό αλλά ήθελα να γίνω διάσημος τόσο πολύ που ήμουν έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτό και να αφαιρέσω μια ζωή», έχει πει ο δολοφόνος πριν από τρία χρόνια στην ακρόασή του από την σχετική επιτροπή. Ο 70χρονος σήμερα Μαρκ Τσάπμαν εκτίει την ποινή του σε σωφρονιστικό κατάστημα του Green Haven, βόρεια της Νέας Υόρκης και έχει το δικαίωμα να καταθέσει νέο αίτημα αποφυλάκισης τον Φεβρουάριο του 2017.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Τσάπμαν είχε συναντήσει τον Τζον Λένον έξω από το σπίτι του στο Μανχάταν ζητώντας του αυτόγραφο και αργότερα το βράδυ, τον περίμενε να επιστρέψει και τον πυροβόλησε θανάσιμα πισώπλατα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον εντόπισαν να κρατά στο χέρια του ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος του Τζ.Ντ. Σάλιντζερ «Ο φύλακας στη σίκαλη».

Ο Τζον Λένον ήταν 40 ετών και μόλις είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Double Fantasy» μετά από απουσία πέντε ετών από τη δισκογραφία.

