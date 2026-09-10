Μελάνια Τραμπ: Λύνει τη σιωπή της για τη σχέση της Νάταλι Χαρπ με τον σύζυγό της

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ διέψευσε δημόσια τις φήμες για στενή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την εκτελεστική βοηθό του, Νάταλι Χαρπ.

Ο ανώτερος σύμβουλος της Μελάνια, Μαρκ Μπέκμαν, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «γελοίους» και κατηγόρησε τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για εμμονή σε κουτσομπολιά.

Η Νάταλι Χαρπ εργάζεται για τον Ντόναλντ Τραμπ από το 2022 και δέχτηκε χρηματικό δώρο 45.000 δολαρίων από τον πρόεδρο, που ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε ως νόμιμο και σύμφωνο με τους κανόνες.

Η προσοχή επικεντρώθηκε επίσης στην 30ήμερη απουσία της Μελάνια από τη δημοσιότητα το καλοκαίρι, πριν επιστρέψει για την εκστρατεία «Fostering the Future».

Η παρέμβαση έγινε μέσω του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ζητώντας τα μέσα να επικεντρωθούν στο έργο της πρώτης οικογένειας και όχι σε κουτσομπολιά. Snapshot powered by AI

Η Μελάνια Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια απαντώντας στην έντονη φημολογία που κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη στενή σχέση του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, και της εκτελεστικής βοηθού του, Νάταλι Χαρπ. Η παρέμβαση έγινε μέσω του ανώτερου συμβούλου της, Μαρκ Μπέκμαν, ο οποίος μίλησε στη δημοσιογράφο Στέλλα Εσκομπέδο, μεταφέροντας την ενόχληση της πρώτης κυρίας για την κάλυψη του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπέκμαν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «γελοίους» και κατηγόρησε τα φιλελεύθερα ΜΜΕ ότι έχουν εμμονή με τα κουτσομπολιά γύρω από την πρώτη οικογένεια, αντί να προβάλουν το έργο της. «Τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης είναι γελοία», ξεκίνησε, αναφερόμενος στην εκτενή κάλυψη του στενού δεσμού του Ντόναλντ και της Νάταλι.

H Nάταλι Χαρπ ΑΡ

«Δεν γνωρίζουν τίποτα για την προσωπική και ιδιωτική ζωή της πρώτης κυρίας. Δεν αφιερώνουν καν χρόνο για να καλύψουν αυτά τα απίστευτα επιτεύγματα που έχει πετύχει η πρώτη κυρία. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κοιτάξουν στον καθρέφτη, επειδή όλοι τους επιτίθενται σε αυτό το εργατικό, πολύ ταλαντούχο, πολύ έξυπνο άτομο, τη Νάταλι Χαρπ», συνέχισε.

«Και έχουν εμμονή με τα κουτσομπολιά της Πρώτης Οικογένειας. Και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι ήρθε η ώρα να γίνουν δημοσιογράφοι και να σταματήσουν να παρακολουθούν τα κουτσομπολιά» κατέληξε.

Ποια είναι η Νάταλι Χαρπ

Η ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την 35χρονη βοηθό ξεκίνησε τον Αύγουστο, όταν ο γερουσιαστής Τζον Όσοφ αστειεύτηκε σε μια συγκέντρωση ότι ο Ντόναλντ «δεν θέλει να κάνει τη δουλειά», αλλά μάλλον «θέλει να χτίσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδέψει με τη Νάταλι».

Το σχόλιο ώθησε πολλούς να εξετάσουν πιο προσεκτικά τη Νάταλι, η οποία εργάζεται για τον Ντόναλντ από το 2022, και τα λόγια του οδήγησαν σε μια δραματική αντίδραση από τον Λευκό Οίκο μέσω του διευθυντή επικοινωνίας, Στίβεν Τσουνγκ. Την ίδια στιγμή, η προσοχή στράφηκε και στην 30ήμερη απουσία της Μελάνια από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από την οποία επέστρεψε στο τέλος Αυγούστου για τις ανάγκες της εκστρατείας «Fostering the Future».

Το ζήτημα πήρε πρόσθετες διαστάσεις μετά την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που έδειξαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στη Χαρπ χρηματικό δώρο ύψους 45.000 δολαρίων, κίνηση που ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε ως μια συνηθισμένη προσωπική πρακτική ενόψει εορτών, πλήρως συμβατή με τους ισχύοντες ηθικούς και νομικούς κανόνες.

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