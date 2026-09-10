«Βοηθάει τόσο συχνά, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει» - Η άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ένας χρήστης του Facebook αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που εργαζόταν ως σερβιτόρος σε μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Βοηθάει τόσο συχνά, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει» - Η άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης βοήθησε οικονομικά έναν νεαρό φοιτητή με 750 ευρώ χωρίς να ζητήσει ανταλλάγματα.
  • Ο νεαρός εργαζόταν ως γκαρσόνι σε μπουζούκια όπου τραγουδούσε ο Μαζωνάκης και πλήρωνε μόνος του τα δίδακτρά του.
  • Η βοήθεια δόθηκε διακριτικά μέσω του σωματοφύλακα του τραγουδιστή, ο οποίος ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης βοηθά συχνά κόσμο.
  • Ο Μαζωνάκης δεν θυμόταν την πράξη όταν ο νεαρός τον ευχαρίστησε χρόνια μετά, δείχνοντας ότι η βοήθεια του ήταν ανιδιοτελής.
  • Η ιστορία αναδεικνύει μια άγνωστη πλευρά του τραγουδιστή ως άνθρωπο με αλληλεγγύη και καλοσύνη.
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Μια άγνωστη ιστορία για τη βοήθεια που είχε προσφέρει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε έναν νεαρό, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ήρθε στο φως μέσα από ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σε ομάδα στο Facebook.

Ο άνδρας περιγράφει πως, πριν από αρκετά χρόνια, εργαζόταν ως γκαρσόνι σε γνωστά μπουζούκια, όπου τραγουδούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τον χαρακτηρίζει «απλό τύπο», με την «τρέλα του που έβγαζε μάτι από μακριά», αλλά και «άνθρωπο με χαρά».

Εκείνη την περίοδο, όπως εξηγεί, αντιμετώπιζε αρκετά οικονομικά προβλήματα. Προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια και είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου να πληρώνει το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσε, χωρίς να ζητά χρήματα από τους δικούς του.

Ένα απόγευμα, τον πήραν τηλέφωνο από τη σχολή και του είπαν ότι έπρεπε να τακτοποιήσει τις οφειλές του, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να φοιτά. «Άρχισα την κλάψα, μπας και γίνει κάτι, αλλά τίποτα», γράφει χαρακτηριστικά.

Τότε, τον άκουσε ο σωματοφύλακας του Γιώργου Μαζωνάκη και τον ρώτησε: «Ζοριά;».

«Άστα, φίλε», του απάντησε.

Για να μην πλατιάσει, όπως περιγράφει, την επόμενη ημέρα ο σεκιούριτι τον φώναξε και του είπε να πάει ένα μπουκάλι στον Μαζωνάκη. Όταν πήγε στον τραγουδιστή, εκείνος του έδωσε έναν φάκελο με 750 ευρώ.

«Αυτά είναι από τον Γιώργο, για τη σχολή. Μην το πεις πουθενά, γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο», του είπε, σύμφωνα με την ανάρτηση, ενώ τον χτύπησε στην πλάτη και γέλασε.

«Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω», καταλήγει ο άνδρας, περιγράφοντας μια πράξη βοήθειας που, όπως υποστηρίζει, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε χωρίς να περιμένει τίποτα ως αντάλλαγμα.

«Εννέα χρόνια μετά, συνάντησα τον Μαζωνάκη σε ένα γνωστό ριάλιτι. Ως τεχνικός πλέον, τον πλησίασα και του περιέγραψα την ιστορία. Τον ευχαρίστησα και μου είπε ότι δεν θυμάται κάτι, αλλά, αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο.

Ο ίδιος σωματοφύλακας, τότε και τώρα, με πλησίασε και μου είπε: “Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει”.

Αυτός ήταν, στα δικά μου μάτια, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με την τρέλα του, τα πάθη του, τα ζόρια του και τα σκοτάδια του, αλλά πάνω απ’ όλα, άνθρωπος», έγραψε, αποκαλύπτοντας μέσα από την ιστορία του μια άγνωστη πλευρά του τραγουδιστή, που, όπως περιγράφει, δεν άφηνε τους ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια αβοήθητους.

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