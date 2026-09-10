Το νέο Dacia Spring είναι ευρωπαϊκό και φτηνό – Πόσο θα κοστίζει
Η Dacia παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά του Spring, η οποία πέρα από το όνομα έχει ελάχιστα κοινά στοιχεία με το σημερινό μοντέλο.
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Πρόκειται για ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με διαφορετική πλατφόρμα, μεγαλύτερες διαστάσεις και σαφώς αναβαθμισμένους χώρους.
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Το νέο Dacia Spring είναι ευρωπαϊκό και φτηνό – Πόσο θα κοστίζει
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