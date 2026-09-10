Χασαπόπουλος για Μαζωνάκη: «Μπροστά στις κάμερες έκλαιγαν ενώ δεν ήθελαν το καλό του»

Snapshot Ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος κατηγόρησε συγγενείς και φίλους του Γιώργου Μαζωνάκη για έλλειψη σεβασμού προς τον τραγουδιστή, παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις θλίψης τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε δύσκολες στιγμές τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβανομένης της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο και δικαστικών θεμάτων με τις αδελφές του.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μαζωνάκης κατάφερε να επιστρέψει στη μουσική και ετοίμαζε συναυλίες πριν τον θάνατό του.

Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» τόνισε τον αντίκτυπο του τραγουδιστή σε μια ολόκληρη γενιά και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του.

Ο Χασαπόπουλος υπογράμμισε την υποκρισία κάποιων που δημόσια έκλαιγαν για τον Μαζωνάκη ενώ στην πραγματικότητα δεν ήθελαν το καλό του. Snapshot powered by AI

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος το πρωί της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» αναφέρθηκαν στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μάλιστα ο δημοσιογραφός και παρουσιαστής της εκπομπής εξαπέλυσε δριμεία επίθεση σε συγγενείς του τραγουδιστή που βρέθηκαν έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι δήθεν, οι οποίοι θέλαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Ανθή Βούλγαρη: «Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τραγούδησε τον έρωτα. Κλάψαμε μαζί του, στεναχωρηθήκαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του. Ένας πραγματικός ροκ σταρ από τη Νίκαια, ένα παιδί λαϊκό με όλη την αστερόσκονη επάνω του».

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Θα έλεγα ότι είναι μια “μαύρη” Πέμπτη, όχι μόνο για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε πάρα πολύ κόσμο… Ό,τι και να πεις ήταν ένα αγαπητό παιδί που δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, αντιθέτως πολλοί του έκαναν κακό και τον τελευταίο χρόνο πέρασε μια ταραχώδη περίοδο. Ό,τι και να πεις “άνθρωπος της νύχτας”, “μοναχικός άνθρωπος”, ήταν όμως αγαπητό παιδί. Έχει στεναχωρηθεί πολύς κόσμος. Ξέρω ανθρώπους που δεν πήγαιναν στα μπουζούκια, μόνο στον Μαζωνάκη».

Ανθή Βούλγαρη: «Ένας νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Ήταν να κάνει συναυλία στην Τεχνόπολη τώρα, σε λίγες μέρες για τα 33 του χρόνια. Δεν πρόλαβε. Ετοιμαζόταν για τις εμφανίσεις του τον χειμώνα. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι πρόβες, η ομάδα του. Αλλά σε αυτό που είπες ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο πέρασε δύσκολα, αλλά κατάφερε να σηκωθεί, να σταθεί και να με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσει ξανά να τραγουδήσει. Θυμάσαι που λέγαμε πέρυσι, μάλλον λέγανε, αν θα μπορέσει ο Γιώργος να τραγουδήσει μετά την περιπέτεια που είχε με την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, με την δικαστική περιπέτεια που έχει με τις αδελφές του. Εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ. Δεν σεβάστηκαν πολύ αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα. Έτσι; Θα το πούμε και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί».

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Να πούμε και το άλλο. Εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι δήθεν, οι οποίοι θέλαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε».

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