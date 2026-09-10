«Γιώργο βγαίνεις...»: Η τελευταία ανάρτηση του Μαζωνάκη πριν τον θάνατό του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη σκηνή για μια βραδιά αφιερωμένη σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες καριέρας

Δημήτρης Δρίζος

«Γιώργο βγαίνεις...»: Η τελευταία ανάρτηση του Μαζωνάκη πριν τον θάνατό του
ΕΛΛΑΔΑ
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Η φράση «Γιώργο βγαίνεις…» ήταν η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία που είχε προγραμματίσει για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με το κοινό του 33 χρόνια μουσικής πορείας.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες, το μήνυμα παρέπεμπε στην προσμονή μιας ακόμη μεγάλης εμφάνισης. Σήμερα, μετά την είδηση του θανάτου του, η ίδια φράση αποκτά μια βαθιά συγκινητική διάσταση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη σκηνή για μια βραδιά αφιερωμένη σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες καριέρας. Τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, συνεργασίες, στιγμές από τη νυχτερινή ζωή και μια σχέση με το κοινό που χτίστηκε μέσα στα χρόνια θα αποτελούσαν το επίκεντρο της συναυλίας.

Η συναυλία στην Τεχνόπολη δεν θα ήταν ένα ακόμη live. Ήταν η μεγάλη επετειακή βραδιά για τα 33 χρόνια της πορείας του, με τον ίδιο να ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το κοινό που τον ακολούθησε σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας του.

https://www.instagram.com/p/DaiizqqIVAT/

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