Γονίδης για Μαζωνάκη: «Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο»

Snapshot Ο Σταμάτης Γονίδης αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Στην ανάρτησή του, ο Γονίδης εξέφρασε τη λύπη του και τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Μαζωνάκη.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί επιτυχημένα την περίοδο 1998–1999 στο νυχτερινό κέντρο Rex στην Αθήνα.

Είχαν επίσης κοινές αυθόρμητες στιγμές στη σκηνή, ανταλλάσσοντας μικρόφωνο σε εμφανίσεις ο ένας του άλλου. Snapshot powered by AI

Με μια σύντομη ανάρτηση στο Facebook αποχαιρέτησε ο Σταμάτης Γονίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο… όχι… θα μου λείψεις φίλε μου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου… Συλλυπητήρια στους δικούς σου», έγραψε ο λαϊκός τραγουδιστής.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στην πίστα τη σεζόν 1998–1999, πραγματοποιώντας μια άκρως επιτυχημένη σειρά εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο Rex στην Αθήνα.

Κατά καιρούς, πάντως, δεν έλειπαν και οι αυθόρμητες κοινές εμφανίσεις, όταν ο ένας επισκεπτόταν το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο άλλος και ανέβαιναν μαζί στη σκηνή.