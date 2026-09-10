Νίκος Οικονομόπουλος: Ακύρωσε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι αναρτήσεις του γνωστού τραγουδιστή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δημήτρης Δρίζος

Νίκος Οικονομόπουλος: Ακύρωσε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
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  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος ακύρωσε τη συναυλία του στις 10 Σεπτεμβρίου λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η συναυλία αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε τη λύπη του και το βαθύ πένθος του για την απώλεια του φίλου και συναδέλφου του.
  • Τα εισιτήρια της ακυρωμένης συναυλίας παραμένουν έγκυρα για τη νέα ημερομηνία.
  • Ο Οικονομόπουλος ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε.
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Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης για αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, συναυλίας του, εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με ανάρτηση στα social media, ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε τη λύπη του και ενημέρωσε το κοινό για τη νέα ημερομηνία της εμφάνισής του.

Μέσα από ένα Instagram story, ο Νίκος Οικονομόπουλος γνωστοποίησε την ακύρωση, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη στους θαυμαστές του για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε. Στην αρχή της ανάρτησής του, αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, τιμώντας έτσι τη μνήμη του.

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Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι βιώνει βαθύ πένθος και πως, λόγω της απώλειας, η συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

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Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν έγκυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Νίκος Οικονομόπουλος: Ακύρωσε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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