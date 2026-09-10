Μεξικό: YouTuber άνοιξε κονσέρβα με το «πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου» σε Μετρό και δέχτηκε επίθεση

Snapshot Ο YouTuber Eduardo Vega, γνωστός ως Prankedy, άνοιξε μια κονσέρβα με Surströmming στο Μετρό της Πόλης του Μεξικού με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από τους επιβάτες, οι οποίοι στην συνέχεια τον παρέδωσαν στις αρχές.

Η φάρσα θεωρήθηκε διοικητική παράβαση και ο YouTuber οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή για πιθανό πρόστιμο.

Ο Prankedy κρατήθηκε από την αστυνομία για αρκετές ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος.

Το Surströmming είναι ρέγγα της Βαλτικής που αλιεύεται την άνοιξη πριν αναπαραχθεί, και έχει έντονη μυρωδιά. Snapshot powered by AI

Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχτηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο Μετρό της Πόλης του Μεξικού, αφού... άνοιξε μια κονσέρβα με Surströmming, μία σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το «πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου».

Ο λόγος για τον Prankedy, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Eduardo Vega, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube κάνοντας φάρσες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 25 Αυγούστου στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube με τίτλο: «Opening the World’s Stinkiest Can on the Subway (PRANK)», ο Prankedy ανοίγει μια κονσέρβα με Surströmming μέσα στο βαγόνι ενός μετρό, για να δει τις αντιδράσεις των υπόλοιπων επιβατών.

Ωστόσο, καθώς η μυρωδιά της συγκεκριμένης λιχουδιάς είναι ιδιαίτερα έντονη, οι επιβάτες ενοχλήθηκαν και του επιτέθηκαν, ενώ στην συνέχεια τον παρέδωσαν στις αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια του βίντεο, ο YouTuber φαίνεται να συνομιλεί με έναν αστυνομικό, ο οποίος τον ενημερώνει ότι η φάρσα του αποτελεί διοικητική παράβαση και θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, για να αποφασίσει εάν θα του επιβληθεί πρόστιμο.

Όπως αναφέρει ο Prankedy στο βίντεο του, έμεινε υπό κράτηση της τοπικής αστυνομίας για αρκετές ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Το Surströmming, που στα σουηδικά σημαίνει ξινή ρέγγα, είναι μια ρέγγα της Βαλτικής που αλιεύεται την άνοιξη πριν αναπαραχθεί, μπαίνει σε βαρέλια για 1-2 μήνες προκειμένου να ζυμωθεί και κατόπιν μπαίνει σε κονσέρβες. Η ζύμωση αυτή του προσφέρει μια ιδιαίτερα έντονη γεύση.