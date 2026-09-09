Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο», λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Snapshot Ο δικηγόρος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δίωξη και ότι οι γιατροί καταθέτουν ως μάρτυρες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του Θεοδωρόπουλου, Ιωάννας Γάκα, και όχι του ίδιου, ενώ το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα με δηλωμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο.

Ο δικηγόρος ζήτησε να αποφευχθούν πρόωρες δηλώσεις από πολιτικά πρόσωπα, ιδίως ενόψει εκλογών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και η έρευνα.

Υπογράμμισε ότι ο θάνατος ήταν κάτι πολύ ακαριαίο και στιγμιαίο, αλλά επισήμανε την ανάγκη να περιμένουν όλοι τα επίσημα πορίσματα πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Εκφράστηκε λύπη για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη και τόνισε τη σημασία της πλήρους και αντικειμενικής διερεύνησης των συνθηκών του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε, είπε ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός αναφερόμενος στις πιθανές ευθύνες του Ηλία Θεοδωρόπουλου και των άλλων γιατρών της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νίκος Αγαπηνός επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη χωρίς να τον κατονομάσει κάνοντας λόγο για υπουργούς οι οποίοι δικάζουν και αποφαίνονται για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη «προς άγραν ψήφων». Μάλιστα ο δικηγόρος επανέλαβε τρεις φορές ότι δεν θα πρέπει να γίνονται δηλώσεις εξαιτίας των εκλογών την ώρα που δεν έχουν βγει τα πορίσματα της έρευνας.

Στη δήλωση του ο δικηγόρος εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κάνοντας λόγο για έναν πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη ο θάνατος του οποίου τον λυπεί αφάνταστα και εκτός από δικηγόρος του ιδιοκτήτη της Stem Cell όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης δήλωσε και στενός φίλος του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Δεν είναι εδώ ως κατηγορούμενος, δίνει κατάθεση, υποστήριξε ο Νίκος Αγαπηνός έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Και υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ασθενής του Ηλία Θεοδωρόπουλου αλλά της ιατρού, συζύγου του επικεφαλής της - «υποτιθέμενης κλινικής» κατά την άποψη του Αδωνι Γεωργιάδη- Stem Cell, Ιωάννα Γάκα. Η γιατρός είναι γυναικολόγος με ειδίκευση στη ολιστική και κβαντική ιατρικήΟ δικηγόρος πρόσθεσε ότι ήταν απολύτως νόμιμη η λειτουργία του ιατρείου – κλινικής όπου γίνονται θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Υποστήριξε ότι ο ίδιος έχει δηλώσει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και εξαπέλυσε επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδ,η χωρίς να τον κατονομάζει και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, για τις δηλώσεις που έχουν κάνει από την ώρα που η κοινή γνώμη «πάγωσε» με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Αγαπηνού:

«Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλςοε είναι προσωπικός γιατρός μου εκτός των άλλων. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό.

Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Η θέση η δική μου από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μένει να αποδειχθεί.

Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις που γίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους ενόψει της προεκλογικής περιόδου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος.

Είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια ενόψει προεκλογικής περιόδου. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο. Η έρευνα πρέπει να γίνει και σαφέστατα τασσόμαστε υπέρ της έρευνας διότι όταν χάνεται ένας άνθρωπος πρέπει να γίνεται έρευνα.

Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε κάτι, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και καλά έκανε και ήταν γιατί ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και λυπόμαστε και προσωπικά πάρα πολύ για τα συμβάντα αυτά, τον άδικο χαμό του. Αυτό φυσικά δεν νομιμοποιεί κανέναν να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις και ειδικά πρώιμες δηλώσεις οι οποίες γίνονται αποκλειστικά και μόνον προς άγραν ψήφων. Θα σας πω κάτι η εικόνα που έχω είναι ότι ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο.

Δεν είμαι όμως γιατρός. Θέλω να αφήσω εγώ για να μην προτρέξω εγώ (…) λέμε κάτι ότι δεν πρέπει να κινούμαστε πρώιμα, πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Αφήστε να γίνουν όλες οι ενστάσεις, να γίνει όλη η έρευνα και αφού αφήνουμε να γίνει όλη η έρευνα να καταλήξουμε με ασφάλεια μετά στα συγκεκριμένα πορίσματα, ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε. Δεν υπάρχει καν δίωξη.

Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Εννοείται καταθέτουν ως μάρτυρες και εγώ έχω έρθει θα σας το τονίσω αυτό, με την ιδιότητα πρωτίστως του φίλου διότι όταν καταθέτει κάποιος ως μάρτυρας όπως γίνεται η κατάθεση εδώ δεν δικαιούται να παρίσταται δικηγόρος και αν τυχόν του απαγγελθούν σε μεταγενέστερο χρόνο κατηγορίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι καταθέσεις που έχει δώσει ως μάρτυρας».

Διαβάστε επίσης