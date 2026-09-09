Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Και η γυναίκα του γιατρού της κλινικής Stem Cell στην Ασφάλεια

Snapshot Ο γιατρός και η σύζυγός του από την κλινική Stem Cell δίνουν εξηγήσεις στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετέχει στην έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις στην κλινική.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε «υποτιθέμενη κλινική» που λειτουργούσε ως απλό παθολογικό ιατρείο χωρίς άδεια για τέτοιες ιατρικές πράξεις.

Ζητήθηκε άμεσος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής Stem Cell.

Η ιατροδικαστική έρευνα θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και ενδεχόμενη ευθύνη. Snapshot powered by AI

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών βρίσκονται αυτή την ώρα ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell, αλλά και η σύζυγός του, για να δώσουν εξηγήσεις για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να απαντηθούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνα των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Στην έρευνα θα συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, όσο βρισκόταν στην κλινική.

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

Νωρίτερα, με αναρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέτοντας πλήθος ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της «υποτιθέμενης κλινικής» The Stem Cell Clinic στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ιατρός του ιδιωτικού ιατρείου βρίσκεται αυτή στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής και δίνει εξηγήσεις.

Όπως τονίζει ο υπουργός: «Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

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