Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, δεν είχα καμία εμπλοκή» λέει ο γιατρός

Snapshot Ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην παρακολούθηση και θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η σύζυγος του γιατρού, γυναικολόγος, ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία του ιατρείου και την παρακολούθηση των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του Μαζωνάκη.

Ο γιατρός προσήλθε στην ασφάλεια για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Η σύζυγος του γιατρού καταθέτει επίσης στις Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η έρευνα στοχεύει στο να αποσαφηνίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή και τη διακομιδή του 54χρονου τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς». Snapshot powered by AI

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στο περιστατικό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός προσήλθε στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ο ίδιος συμμετοχή στην παρακολούθηση ή τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της κλινικής ανέφερε ότι τη λειτουργία του ιατρείου είχε αναλάβει η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, επίσης γιατρός και γυναικολόγος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, εκείνη ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ασθενών και τη διενέργεια των θεραπειών.

Μεταξύ των ασθενών που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, παρακολουθούσε η σύζυγός του ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η σύζυγος του γιατρού καταθέτει επίσης στις Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Κανένα παράνομο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Ο δικηγόρος του γιατρού στον οποίο ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή σήμερα το μεσημέρι ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι δεν ασκήθηκε καμία δίωξη σε βάρος του. Ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα παράνομο ιατρείο και τα μηχανήματα είναι δηλωμένα.

Γεωργιάδης: Απλή άδεια παθολογικού ιατρείου είχε η κλινική που «έσβησε» ο Μαζωνάκης

Απλή άδεια παθολογικού ιατρείου είχε η κλινική που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς τη δυνατότητα να προβαίνει σε τόσο σοβαρές επεμβάσεις. Αυτό σχολίασε σε τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή σήμερα το απόγευμα που βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο.

Ο υπουργός, εκφράζοντας αρχικά τα συλληπητήριά του στους οικείους του καλλιτέχνη, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο BlueSky, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο πρόεδρος, Γιώργος Πατούλης, έχουν ενημερωθεί ήδη και θα προβούν στους απαραίτητους ελέγχους και διαδικασίες για την κλινική Stem Cell, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση. Επιπλέον, υπογράμμισε, οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ό,τι βλέπουν και διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην τα πιστεύουν έυκολα, καθώς η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε

Νωρίτερα, σε αναρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έθεσε πλήθος ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της «υποτιθέμενης κλινικής» The Stem Cell Clinic στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ιατρός του ιδιωτικού ιατρείου βρίσκεται αυτή στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής και δίνει εξηγήσεις.

Όπως τόνισε ο υπουργός: «Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

Η κλινική στο Κολωνάκι

Στο ιατρείο, The Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, που προσφέρει μεταξύ άλλων «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες, ήταν πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΕΛΠΙΣ όπου και κατέληξε -έχοντας στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα -ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το συγκεκριμένο ιατρείο φαίνεται να ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική και τις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο όπως διαφημίζεται, εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Για τη συλλογή τους αξιοποιείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, που αναλαμβάνει να διαχωρίσει και να απομονώσει τα μονοπύρηνα κύτταρα, μαζί με συμπυκνωμένους αυξητικούς παράγοντες, απευθείας από το περιφερικό αίμα ή τον μυελό των οστών. Τα κύτταρα CD34+ θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά στη βιολογία, καθώς αποτελούν αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα. Η βασική τους αποστολή είναι να διεγείρουν την αγγειογένεση, δημιουργώντας νέα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους ιστούς όπου τοποθετούνται. Έτσι, αποκαθίσταται η οξυγόνωση και η ροή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές που έχουν υποστεί φθορά, εκκινώντας βαθιά κυτταρική αναδόμηση.

Το «μέτωπο» της αντιγήρανσης και της ιστικής ανάπλασης

Ένα από τα πιο περιζήτητα πεδία εφαρμογής αυτών των θεραπειών αφορά την αντιγήρανση και τη συνολική αναζωογόνηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αισθητικές επεμβάσεις που συχνά περιορίζονται στο «γέμισμα» των ρυτίδων με συνθετικά υλικά, η αναγεννητική προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Στο δέρμα, η έγχυση των αυτόλογων κυττάρων και των αυξητικών παραγόντων διεγείρει τους ινοβλάστες, πολλαπλασιάζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση της πυκνότητας του δέρματος και η ανάκτηση της ελαστικότητας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό ή τα χέρια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της αλωπεκίας. Η ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας γύρω από τους θύλακες των τριχών ενεργοποιεί εκ νέου τη ρίζα της τρίχας, προσφέροντας πύκνωση με απολύτως φυσικό τρόπο.

Η αναγεννητική δράση δεν αφορά όμως μόνον την εξωτερική εμφάνιση. Το ίδιο βιολογικό υλικό εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικά περιστατικά, όπως σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και σε χρόνιες τενοντίτιδες, περιορίζοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την αναδόμηση των χόνδρων.

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Η διαφορά από την κλασική πλασμαφαίρεση

Αρκετές φορές οι διαδικασίες αυτές συγχέονται με την πλασμαφαίρεση, όμως η διαφορά τους είναι σημαντική. Η κλασική πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρή, νοσοκομειακού τύπου θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ή οξείες δηλητηριάσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή οι τοξίνες και αντικαθίσταται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα.

Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιατρείο, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην απόρριψη αλλά στην υπερσυμπύκνωση. Πρόκειται για μια μορφή εξελιγμένης κυτταραφαίρεσης ή εξαιρετικά πυκνού PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Δεν αφαιρείται τίποτα από τον οργανισμό. Αντιθέτως, απομονώνονται τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται σε ελάχιστα χιλιοστόλιτρα και επιστρέφουν αμέσως στο σώμα ως ισχυρός βιολογικός παράγοντας επούλωσης.

Πώς γίνεται η θεραπεία στην πράξη

Η εφαρμογή πραγματοποιείται συνήθως σε μία μόνο επίσκεψη. Αρχικά λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του ασθενούς, ακριβώς όπως σε έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο.

Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής διαχωρισμού. Μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις φυγοκέντρησης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαχωρίζονται και απομονώνεται το στρώμα που περιέχει τα βλαστοκύτταρα CD34+ και τα αιμοπετάλια. Μέσα σε λίγη ώρα, το εξατομικευμένο κυτταρικό σκεύασμα είναι έτοιμο. Ο γιατρός το επαναχορηγεί με λεπτές ενέσεις απευθείας στα σημεία που χρειάζονται αναγέννηση, ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

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