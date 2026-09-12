Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»

O Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απουσία της συζύγου του από το ταξίδι

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ευδιάθετη διάθεση, έκανε τους παρευρισκόμενους στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιρλανδία να χαμογελάσουν, καθώς εξήγησε γιατί η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δεν τον είχε συνοδεύσει στην επίσκεψη.

Ο πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο το Σάββατο... «Η γυναίκα μου είναι εδώ πνευματικά. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή» για να προσθέσει: «Είπα, «Λοιπόν, γιατί δεν θέλεις να έρθεις μαζί μου;». Μου απάντησε: «Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι επτά ωρών. Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική».

Της είπα «φόρεσε το καπέλο σου Make America Great Again και έλα», αλλά τελικά δεν τον ακολούθησε.

Ενώ η πρώτη κυρία μπορεί να μην εμφανίστηκε για την επίσκεψη του προέδρου στο Σμαραγδένιο Νησί, μαζί του δεν ήταν άλλη από την πανταχού παρούσα βοηθό του Νάταλι Χαρπ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Ισοπαλία μετά από χορταστικό ματς (vids)

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»

22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

21:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχαιρετώντας τον Σπύρο Χαλβατζή: Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

21:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια

20:58ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε στο ίδιο κύκλωμα - 26,8 κιλά σε υπό ανέγερση οίκημα

20:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτο εσύ σούπερ σταρ: Νέα πρωτιά Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με 8,35μ - Βίντεο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χρυσός» τους έφερε κοντά... στη φυλακή: Συνελήφθη και η νύφη μετά τον γαμπρό για τον γάμο χλιδής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:21LIFESTYLE

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος - Εγκλωβίστηκαν δρομείς

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει στη Θεσσαλονίκη: Στον αέρα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου - Βίντεο

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Νεροποντή στη Θεσσαλονική, τεράστιο self cloud - Πού αλλού βρέχει - Βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας - Η ανακοίνωση της οικογένειας

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία, νέα αρχή: Καλωσόρισαν την κόρη που γεννήθηκε από έμβρυο καταψυγμένο 22 χρόνια

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους - Ο ένας γευμάτιζε η άλλη πανικοβλήθηκε - Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική μάχη μητέρας με μία σαγιονάρα εναντίον άγριου κογιότ για να σώσει την 4χρονη κόρη της

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Εκθαμβωτική η Σελίν Ντιόν: Επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας - Βίντεο

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

20:38ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Σκοτώθηκε 4χρονο αγοράκι πέφτοντας από τον 6ο όροφο

21:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή στη Βουδαπέστη η Ελισάβετ Τελτσίδου - Στην κορυφή του Hungary Grand Slam

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ