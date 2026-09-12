Ο Τραμπ αποκαλύπτει γιατί η Μελάνια δεν τον ακολούθησε στην Ιρλανδία: «Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ευδιάθετη διάθεση, έκανε τους παρευρισκόμενους στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιρλανδία να χαμογελάσουν, καθώς εξήγησε γιατί η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δεν τον είχε συνοδεύσει στην επίσκεψη.

Ο πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο το Σάββατο... «Η γυναίκα μου είναι εδώ πνευματικά. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή» για να προσθέσει: «Είπα, «Λοιπόν, γιατί δεν θέλεις να έρθεις μαζί μου;». Μου απάντησε: «Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι επτά ωρών. Ίσως δεν είμαι τόσο φιλική».

Της είπα «φόρεσε το καπέλο σου Make America Great Again και έλα», αλλά τελικά δεν τον ακολούθησε.

Ενώ η πρώτη κυρία μπορεί να μην εμφανίστηκε για την επίσκεψη του προέδρου στο Σμαραγδένιο Νησί, μαζί του δεν ήταν άλλη από την πανταχού παρούσα βοηθό του Νάταλι Χαρπ.