Δράμα: Καρέ – Καρέ η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από την ΕΜΑΚ

Snapshot Μια 46χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σε δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η 46χρονη κάλεσε το 112 και έγινε άμεσος γεωεντοπισμός της.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 16 πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Οι διασώστες ακινητοποίησαν τη γυναίκα, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η γυναίκα διασώθηκε. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 46χρονης που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στο Παρανέστι Δράμας.

Το μεσημέρι ενημερώθηκε για το περιστατικό το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της σε δύσβατο μονοπάτι, έπεσε και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο της.

Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ξάνθης, το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ καθώς και 3μελής ομάδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι διασωστκές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.