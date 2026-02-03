ΚΟΚ: «Τσουχτερό» πρόστιμο για τις πίσω ζώνες - Τι προβλέπεται

Αυστηρότερους κανόνες έχει φέρει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), μεταξύ άλλων και στα πρόστιμα που αφορούν τη χρήση ζώνης.

Η ζώνη αποτελεί βασικό μέσο ασφάλειας, καθώς συγκρατεί το σώμα σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομης επιβράδυνσης. Το πρόστιμο για μη χρήση ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσματα ανέρχεται στα 100-150 ευρώ ανά επιβάτη, σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του ΚΟΚ, ενώ η ευθύνη συχνά επιμερίζεται και στον οδηγό, ο οποίος μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον 40 ευρώ. Η παράβαση αυτή επιφέρει επίσης αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ: «Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες. Σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχημα υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως είναι τα καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας».

