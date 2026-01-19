Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ: 1.100 κλήσεις σε μια εβδομάδα - Περισσότερες από τις μισές στην Αττική

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15.261 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 20 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 125 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, από το σύνολο των παραβάσεων, οι 826 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, εκ των οποίων 19 ήταν διανομείς, οι 123 επιβάτες δίκυκλων και οι 146 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

  • 577 στην Αττική,
  • 76 στα Ιόνια Νησιά,
  • 70 στην Κρήτη,
  • 69 στο Νότιο Αιγαίο,
  • 65 στη Δυτική Ελλάδα,
  • 54 στην Πελοπόννησο,
  • 50 στη Θεσσαλία,
  • 43 στη Θεσσαλονίκη,
  • 22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • 21 στην Κεντρική Μακεδονία,
  • 18 στο Βόρειο Αιγαίο,
  • 17 στη Στερεά Ελλάδα και
  • 15 στην Ήπειρο.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία αποστέλλει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Ειδικότερα, προβλέπονται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Για τον επιβάτη δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ελαφρού Προσωπικού Ηλεκτρικού Οχήματος προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, με στόχο την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και την εδραίωση πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ. Είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

