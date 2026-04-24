ΗΠΑ: Στρατιώτης κέρδισε 400.000 δολάρια σε στοιχήματα για την απομάκρυνση του Μαδούρο

Snapshot Ο Αμερικανός στρατιώτης Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχημαζοντας με χρήση εμπιστευτικών πληροφοών για την απομάκρυν του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Βαν Ντάικ ήταν ενεργός στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων και συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σύλληψης του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, απάτη, ηλεκτρονική απάτη και παράνομες χρηματικές συναλλαγές από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν.

Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαγγέλλει κατηγορίες για συναλλαγές με εμπιστευτικές πληροφορίες σε αγορά προβλέψεων.

Η πλατφόρμα Polymarket ανέφερε ότι παρέπεμψε το θέμα στις αρχές και τόνισε ότι η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν είναι αποδεκτή στο σύστημά της.

Ένας στρατιώτης του Αμερικανικού Στρατού που εμπλέκεται στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του εκδιωχθέντος ηγέτη της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της σύλληψης του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου , ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, αρχιλοχίας των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, χρησιμοποίησε ευαίσθητες διαβαθμισμένες πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην αγορά προβλέψεων Polymarket ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εισέρχονταν στη Βενεζουέλα και ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία.

Ένα μεγάλο σώμα ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν απήγγειλε κατηγορίες στον 38χρονο Βαν Ντάικ για παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος, κλοπή μη δημόσιων κυβερνητικών πληροφοριών, απάτη, ηλεκτρονική απάτη και πραγματοποίηση παράνομης χρηματικής συναλλαγής.Είναι η πρώτη φορά που το τμήμα απήγγειλε κατηγορίες για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσαν μια αγορά προβλέψεων.

U.S. Army soldier Gannon Ken Van Dyke was arrested after allegedly betting on Maduro's removal from office before news of the raid was made public, a law enforcement source told CBS News. https://t.co/p8tQSQnsfz — Jim LaPorta (@JimLaPorta) April 23, 2026

«Στους άνδρες και τις γυναίκες μας με στολή εμπιστεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες προκειμένου να επιτελέσουν την αποστολή τους με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτές τις εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.



Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τη σύλληψη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε την υπόθεση, αλλά ότι του θύμισε τον Πιτ Ρόουζ, ο οποίος αποκλείστηκε από το Major League Baseball λόγω σκανδάλου τζόγου. «Αυτό είναι σαν να στοιχηματίζει ο Πιτ Ρόουζ στην ομάδα του», είπε ο Τραμπ. «Αν στοιχημάτιζε εναντίον της ομάδας του, αυτό δεν θα ήταν καλό, αλλά στοιχημάτισε στην ομάδα του. Θα το εξετάσω». Σε μια ανάρτηση στο X, η Polymarket ανέφερε ότι είχε παραπέμψει το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν έχει θέση στην Polymarket. Η σημερινή συλλήψη αποτελεί απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί», ανέφερε η ανάρτηση.

The soldier, identified as Gannon Ken Van Dyke, bet $30K…

Ο Βαν Ντάικ είναι ένας ενεργεία στρατιώτης στον αμερικανικό στρατό από το 2008 και πιο πρόσφατα είχε τοποθετηθεί στο Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον «σχεδιασμό και την εκτέλεση» της σύλληψης του Μαδούρο, αλλά δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες. Το κατηγορητήριο ανέφερε μια φωτογραφία που ο Βαν Ντάικ ανέβασε στον λογαριασμό του στην Google νωρίς το πρωί της 3ης Ιανουαρίου, ώρες αφότου ο αμερικανικός στρατός έφερε τον Μαδούρο στο αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Iwo Jima.

«Αυτή η φωτογραφία απεικονίζει τον Βαν Ντάικ σε αυτό που φαίνεται να είναι το κατάστρωμα ενός πλοίου στη θάλασσα, κατά την ανατολή του ηλίου φορώντας αμερικανική στρατιωτική στολή και κρατώντας ένα τουφέκι, να στέκεται δίπλα σε τρία άλλα άτομα που φορούν αμερικανικές στρατιωτικές στολές», αναφέρει το κατηγορητήριο.