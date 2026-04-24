ΗΠΑ: Στρατιωτικός κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο

Η Polymarket συνεργάστηκε με το υπουργείο Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας και παραπέμποντας τη σχετική δραστηριότητα στις αρχές.

Αμερικανός υπαξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων συνελήφθη με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να πραγματοποιήσει εξαιρετικά κερδοφόρα στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 38χρονος Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης «Absolute Resolve», η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του στις αρχές Ιανουαρίου.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Βαν Ντάικ πόνταρε περίπου 33.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση, γνωρίζοντας ότι οι ΗΠΑ ετοίμαζαν μυστική στρατιωτική δράση κατά του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας.

Τα στοιχήματα αυτά φέρονται να του απέφεραν σχεδόν 410.000 δολάρια.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε στις Ειδικές Δυνάμεις από το 2008 και ήταν τοποθετημένος στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τις αρχές, δημιούργησε λογαριασμό στο Polymarket στα τέλη Δεκεμβρίου και άρχισε να στοιχηματίζει σε σενάρια που αφορούσαν αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα, απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία ή ακόμη και ενεργοποίηση του War Powers Act από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βαν Ντάικ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, παράνομη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών, ηλεκτρονική απάτη (wire fraud) και οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα.

Η Polymarket ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με το υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε τη δραστηριότητα και παρέπεμψε την υπόθεση στις αρχές.