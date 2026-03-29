WSJ: Ο Κήπος των Λουλουδιών της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας - Αρχηγός εγκληματικής δυναστείας

«Είμαι η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας» απάντησε σχεδόν ειρωνικά η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, όταν ρωτήθηκε από τον Αμερικανό δικαστή να δηλώσει την ταυτότητά της.

Όμως δεν ήταν μόνο αυτή... Η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του πρώην Προέδρου επί χρόνια, διέθετε πολλά και εγκληματικά πρόσωπα, και για τον λόγο αυτό βρισκόταν στο ραντάρ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA), όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Όταν το πρώην προεδρικό ζευγάρι σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του στο Καράκας σε αμερικανικό έδαφος για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, τα στοιχεία εμφάνιζαν τη Σίλια, ως φερόμενη αρχηγό του εγκλήματος, την οποία κυνηγούσαν εδώ και χρόνια Αμερικανοί πράκτορες.

Εικόνα που δείχνει τις ζημιές στο συγκρότημα του Μαδούρο

Μια ομοσπονδιακή κατηγορητική πράξη που αποκαλύφθηκε την ημέρα της σύλληψής τους, την κατηγορούσε ότι συνωμότησε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βενεζουέλας για να εισάγει λαθραία εκατοντάδες τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ, ότι δέχτηκε δωροδοκίες για να επιτρέψει πτήσεις μεταφοράς ναρκωτικών και ότι διέταξε δολοφονίες.

Η κατηγορητική πράξη δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες για τη Φλόρες. Ωστόσο, μια σειρά παλαιότερων υποθέσεων που αφορούσαν συγγενείς της, σε συνδυασμό με συνεντεύξεις με ανακριτές και πρώην συνεργάτες της, σκιαγραφούν την εικόνα μιας υπερ-φιλόδοξης πολιτικού που, ενεργώντας σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανέβηκε από μία φτωχογειτονιά στις βασικές αρχιτέκτονες της 13ετούς εξουσίας του συζύγου της.

Εκεί, ανέπτυξε μια οικογενειακή εγκληματική επιχείρηση γνωστή στη Βενεζουέλα ως «El Jardín de Flores», δηλαδή ο Κήπος των Λουλουδιών, ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμό της.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και πρώην συνεργάτες της, ανταμείβονταν ένα δίκτυο συγγενών της με διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών, κρατικές συμβάσεις και ατιμωρησία.

Το όνομά της εξασφάλιζε προσοδοφόρες συμφωνίες με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας και επέτρεπε σε συγγενείς της να μεταφέρουν αεροπορικώς φορτία ναρκωτικών από το προεδρικό υπόστεγο του διεθνούς αεροδρομίου του Καράκας. Λίγοι τολμούσαν να της αντιταχθούν.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις σε δώδεκα συγγενείς της τα τελευταία χρόνια για φερόμενη διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της, τριών παιδιών από προηγούμενο γάμο και ενός ανιψιού που θεωρείται ο οικονομικός εγκέφαλος της οικογένειας.

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο ρίχνει ένα καρότο δίπλα στη σύζυγό του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Σάντα Ινές, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ομοσπονδιακού Πολέμου της Βενεζουέλας τον 19ο αιώνα, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 AP/Ariana Cubillos

Σύστημα ατιμωρησίας

Κόρη ενός πλανόδιου πωλητή, η Φλόρες μεγάλωσε σε ταπεινές συνθήκες στους λόφους από τσιμεντόλιθους της Κατία, μιας φτωχής συνοικίας στα δυτικά του Καράκας.

Στην ίδια γειτονιά, η Φλόρες μεγάλωσε τρία παιδιά με τον πρώτο της σύζυγο, τον Γουόλτερ Γκαβίδια, έναν αστυνομικό ντετέκτιβ. Το σπίτι τους ήταν γεμάτο με άλλους συγγενείς.

«Η αγάπη για την οικογένεια», είπε κάποτε η Φλόρες σε ένα podcast, «είναι το πιο σημαντικό πράγμα» και το απέδειξε με πολλούς τρόπους.

Επί Τσάβες, αλλά και στη συνέχεια με τον Μαδούρο, η Φλόρες συνέχισε να κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, εκμεταλλευόμενη την εξουσία της.

Έγινε «αρχιτέκτονας ενός συστήματος ατιμωρησίας» γύρω από τη διακίνηση ναρκωτικών, δήλωσε ο Μουνταράι στο The Wall Street Journal. «Αυτή η αίσθηση ασφάλειας, το να μπορείς να διακινείς και να λειτουργείς χωρίς νομικές συνέπειες, οφείλεται στη Σίλια Φλόρες.»

Η Φλόρες άρχισε να καλλιεργεί τον κύκλο της καθώς αποκτούσε εξουσία, διορίζοντας συγγενείς, ακόμα και τον πρώην σύζυγό της σε υψηλόβαθμες θέσεις εξουσίας.

Στις φωνές για τον ρόλο της απαντούσε υπεραμυνόμενη τους διορισμούς των συγγενών της, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Νιώθω περήφανη που είναι η οικογένειά μου».

Πέρα από το κοινοβούλιο, οι τρεις γιοι της, ο Walter, ο Yosser και ο Yoswal, γνωστοί ως «Los Chamos» — αργκό για τα παιδιά — άρχισαν να εισπράττουν μίζες βοηθώντας επιχειρηματίες να εξασφαλίσουν κυβερνητικές συμβάσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο αργότερα επέβαλε κυρώσεις στους άνδρες. Ο μεγαλύτερος, ο Walter, ήταν δικαστής στο Καράκας, έχοντας ακολουθήσει τη μητέρα του στη νομική.

Οι γιοι διοργάνωναν πολυτελείς δεξιώσεις σε παραθαλάσσιες επαύλεις και σε γιοτ, χρησιμοποιούσαν κυβερνητικά αεροσκάφη για να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και μετέφεραν κουτιά με δολάρια μεταξύ των σπιτιών τους με στρατιωτικά τζιπ, σύμφωνα με άτομα κοντά στην οικογένεια. Η Φλόρες εμπόδιζε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Ο Νικολάς Μαδούρος με την σύζυγό του Σίλια Φλόρες AP

Η αρχή του τέλους στην Αϊτή

Μέχρι το 2015, οι υπηρεσίες των ΗΠΑ έχτιζαν υποθέσεις εναντίον ανώτερων αξιωματούχων της Βενεζουέλας. Αλλά μια μυστική έρευνα της DEA με στόχο την κυβέρνηση της Ονδούρας, με επικεφαλής την επίλεκτη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων της υπηρεσίας, παγίδευσε απροσδόκητα τους δύο ανιψιούς.

«Κυριολεκτικά έπεσαν με τα μούτρα σε μια συνεχιζόμενη επιχείρηση που είχαμε», δήλωσε ο Robert Zachariasiewicz, ο επιβλέπων πράκτορας της DEA που είναι τώρα στην εταιρεία εταιρικών πληροφοριών Elicius.

Γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, ένας έμπορος ναρκωτικών από την Ονδούρα και πληροφοριοδότης της DEA ονόματι Λέβα Καμπρέρα - γνωστός ως «Ο Καθισμένος» αφού ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι- έδωσε μια πληροφορία σε έναν από τους αναπληρωτές του Zachariasiewicz.

Ακολούθησε παγίδευση και οι δύο ανιψιοί βρέθηκαν σε πτήση της DEA για τη Νέα Υόρκη.

Η Φλόρες δεν μίλησε πολύ δημόσια για τη σύλληψη των «ναρκο-ανιψιών» της, εκτός από το να την αποκαλέσει «απαγωγή» από τη DEA. Έναν μήνα αργότερα, το πτώμα του Λέβα Καμπρέρα, γεμάτο σφαίρες, βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν να ερευνούν τον στενό κύκλο της Φλόρες, εκδίδοντας έναν από τους σωματοφύλακές της από την Κολομβία το 2017 με την κατηγορία ότι βοήθησε στη διοργάνωση πτήσεων μεταφοράς κοκαΐνης. Ο σωματοφύλακας συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς. Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν επίσης αρκετούς πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βενεζουέλας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Μέσω πληροφοριών, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Φλόρες και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά συνήθως λειτουργούσαν σε απόσταση από τις συναλλαγές. Αντ' αυτού, επέτρεπαν σε ορισμένες εγκληματικές ομάδες να χρησιμοποιούν τη Βενεζουέλα ως ορμητήριο για τη μεταφορά ναρκωτικών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, παίρνοντας ένα μερίδιο από τα κέρδη, σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Μπράουνφιλντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο οποίος αργότερα επέβλεψε τις προσπάθειες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Οι ανιψιοί μετά από συμφωνίες απελευθερώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το Καράκας.

Η κυβέρνηση Μαδούρο γιόρτασε την απελευθέρωση «δύο αδικαιολόγητα φυλακισμένων νεαρών Βενεζουελάνων». Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, που τους επέβαλε κυρώσεις τον Δεκέμβριο, μέχρι πέρυσι είχαν επιστρέψει στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ένα μήνα αργότερα, ήρθε η σειρά της Φλόρες να ταξιδέψει με αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης προς τη Νέα Υόρκη.

Κρατούνται τώρα στο Metropolitan Detention Facility του Μπρούκλιν, γνωστό για το ότι φιλοξενεί άλλους διάσημους κρατούμενους, όπως τον ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ, και τον μεγιστάνα της χιπ-χοπ, Σον «Ντίντι» Κομπς.

