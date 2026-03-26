Νικολάς Μαδούρο: Αδυνατισμένος, με γκρίζα μαλλιά εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν αγέλαστος με το βλέμμα άδειο καθόλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας
Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατηγορούμενος για ναρκοτρομοκρατία εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μία τεταμένη ακροαματική διαδικασία διάρκειας μίας ώρας.
Η υπεράσπισή του και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αντάλλαξαν νομικά επιχειρήματα σχετικά με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα απόρρητα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η DEA στη δικογραφία.
Από περιγραφές, καθώς δεν έχουν προς το παρόν δημοσιοποιηθεί πλάνα του, προκύπτει, ότι η σημερινή εμφάνισή του, ήταν αρκετά διαφορετική, από τη συνηθισμένη, καθώς συμπληρώνει σε λίγες ημέρες τρεις μήνες κράτησης στις ΗΠΑ.
Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά, πιο αδύνατος και χωρίς χειροπέδες. Φορούσε μπεζ φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Χαιρέτησε τους δικηγόρους του και φόρεσε τα ακουστικά για να ακούσει τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ισπανικά. Δεν χαμογέλασε καθόλου, και το βλέμμα του ήταν κενό.
Ο συνήγορός του Μπάρι Τζ. Πόλακ ισχυρίστηκε ο ότι ο Μαδούρο θα έχει μια νομική υπεράσπιση υψηλού επιπέδου, ανάλογη με τη σοβαρότητα των κατηγοριών, μόνο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στη Βενεζουέλα να πληρώσει τις αμοιβές του με κεφάλαια που έχουν κατασχεθεί λόγω της παράνομης προέλευσής τους.
Ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Κάιλ Βίρσμπα απάντησε ότι τα εν λόγω κεφάλαια έχουν δεσμευτεί για «λόγους εθνικής ασφάλειας» και ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να προσφύγει στους κρατικούς δικηγόρους προκειμένου να τηρηθεί η συνταγματική αρχή – η 6η Τροπολογία – που θεσπίζει το δικαίωμα στην υπεράσπιση κατά τη δίκη.