Νικολάς Μαδούρο: Αδυνατισμένος, με γκρίζα μαλλιά εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο φτάνει στο Κέντρο Κράτησης «Metropolitan» στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετά από προδικαστική ακρόαση στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εναντίον του Μαδούρο, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατηγορούμενος για ναρκοτρομοκρατία εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μία τεταμένη ακροαματική διαδικασία διάρκειας μίας ώρας.

Η υπεράσπισή του και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αντάλλαξαν νομικά επιχειρήματα σχετικά με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα απόρρητα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η DEA στη δικογραφία.

Από περιγραφές, καθώς δεν έχουν προς το παρόν δημοσιοποιηθεί πλάνα του, προκύπτει, ότι η σημερινή εμφάνισή του, ήταν αρκετά διαφορετική, από τη συνηθισμένη, καθώς συμπληρώνει σε λίγες ημέρες τρεις μήνες κράτησης στις ΗΠΑ.

Μια αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο κινείται κατά μήκος της λεωφόρου FDR Drive

Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά, πιο αδύνατος και χωρίς χειροπέδες. Φορούσε μπεζ φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Χαιρέτησε τους δικηγόρους του και φόρεσε τα ακουστικά για να ακούσει τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ισπανικά. Δεν χαμογέλασε καθόλου, και το βλέμμα του ήταν κενό.

Ο συνήγορός του Μπάρι Τζ. Πόλακ ισχυρίστηκε ο ότι ο Μαδούρο θα έχει μια νομική υπεράσπιση υψηλού επιπέδου, ανάλογη με τη σοβαρότητα των κατηγοριών, μόνο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στη Βενεζουέλα να πληρώσει τις αμοιβές του με κεφάλαια που έχουν κατασχεθεί λόγω της παράνομης προέλευσής τους.

Ένας διαδηλωτής κρατά ένα ομοίωμα του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, πριν από την προδικαστική ακρόαση στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εναντίον του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη

Ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Κάιλ Βίρσμπα απάντησε ότι τα εν λόγω κεφάλαια έχουν δεσμευτεί για «λόγους εθνικής ασφάλειας» και ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να προσφύγει στους κρατικούς δικηγόρους προκειμένου να τηρηθεί η συνταγματική αρχή – η 6η Τροπολογία – που θεσπίζει το δικαίωμα στην υπεράσπιση κατά τη δίκη.

