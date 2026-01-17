Εκρηκτική άνοδος στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS την περίοδο 2020-2025

Η χρήση του συστήματος πληρωμών IRIS παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 57,3 εκατομμύρια το 2024, με ετήσιες μεταβολές που φτάνουν έως και +150% σε ορισμένες χρονιές.

Οι άμεσες πληρωμές αποτελούν πλέον το 70% των συναλλαγών IRIS, με 4,25 εκατ. χρήστες P2P και 583.000 επαγγελματίες P2Pro. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε 70.000 e-shops και 1,2 εκατ. POS, με τις υψηλότερες συναλλαγές να καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η συνολική αξία των συναλλαγών υπερβαίνει τα 4,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +409% σε σχέση με το 2024.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για το IRIS και το σύστημα ΔΙΑΣ συνολικά, με 540,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 544,4 δισ. ευρώ και μέση ημερήσια δραστηριότητα 2,2 εκατ. συναλλαγών αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Η ΔΙΑΣ προχώρησε σε διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα προϊόντα P2P και P2Pro, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των χρηστών και την αυξανόμενη ανάγκη για ευέλικτες και γρήγορες ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι ψηφιακές πληρωμές δεν ακολουθούν απλώς την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά τη διαμορφώνουν, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα.