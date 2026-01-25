IRIS: Ψηφιακό «λίφτινγκ» το 2026 – Ανέπαφες πληρωμές και «διαβατήριο» για την Ευρώπη

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, καθώς μετά τον πρόσφατο διπλασιασμό των ορίων συναλλαγών στα 1.000 ευρώ, η διοίκηση της ΔΙΑΣ δρομολογεί ριζικές αλλαγές για το 2026. Στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (payment experience), η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ενσωμάτωση της υπηρεσίας στην καθημερινότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ανέπαφες συναλλαγές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι τραπεζικές εφαρμογές αναμένεται να παρουσιάσουν updates που θα καθιστούν το IRIS προσβάσιμο με λιγότερα «κλικ», ενώ εξετάζεται η υλοποίηση NFC πληρωμών. Αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές πλησιάζοντας το smartphone ή το smartwatch στο POS, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται η ένταξη του IRIS στα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty) των τραπεζών, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συλλέγουν πόντους ή ευρώ από τις καθημερινές τους αγορές, τα οποία θα εξαργυρώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Το «διαβατήριο» του EuroPA

Η σημαντικότερη εξέλιξη για το 2026 αφορά τη διεθνοποίηση του συστήματος μέσω της ένταξης της Ελλάδας στο EuroPA. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το IRIS στον πυρήνα ενός κοινού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμεσων πληρωμών, στο οποίο συμμετέχουν ήδη ισχυρά σχήματα όπως το Bizum (Ισπανία) και το BLIK (Πολωνία), καλύπτοντας 15 χώρες και 380 εκατομμύρια πολίτες.

Οι 4,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ελλάδα θα μπορούν, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μεταξύ φυσικών προσώπων (P2P) σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ για το 2027 σχεδιάζεται η επέκταση της υπηρεσίας και για επαγγελματίες (P2Pro) αλλά και για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Commerce).

